Из чего строить дом в 2022-2023 году: лайфхаки и сравнение материалов

2022 год внес много изменений в строительный рынок. Цены на стройматериалы сильно выросли, в итоге изменилась стоимость строительства дома в ИЖС. В этой статье эксперты компании «Поревит» расскажут, из каких материалов лучше, надежнее и дешевле строить в 2022-2023 году.

Тренды в стройматериалах

1. Применение современных технологий. В начале 21 века в Россию пришел газобетонный блок – самый популярный стеновой материал в Европе. Сейчас растет популярность силикатного пазогребневого блока – распространенного материала стен в Германии.

2. Энергоэффективность и низкие издержки на последующее содержание дома, в том числе отопление. Сейчас недостаточно дешево построить дом, нужно чтобы и последующее проживание в нем было выгодным.

3. Экологичность. Здесь на первое место встают материалы, которые не токсичны и которые состоят из природных компонентов.

В этой статье мы сравним популярные в Уральском федеральном округе стеновые блоки – газобетонный, керамзитобетонный и силикатный. Поговорим о каждом и посчитаем стоимость строительства дома из них.

Дома из газобетонного, силикатного блока и керамзитоблока.

Чем эти блоки отличаются между собой?

Все эти блоки подходят для строительства частных домов, гаражей, бань, пристроев. Однако они отличаются по своим свойствам.

Основное преимущество газоблока – отличная теплоизоляция. Это единственный блок, который можно не утеплять. Силикатный блок – идеальное решение для тех, кому нужна прочность. Силикат отличается тем, что из него можно возводить прочные тонкие стены. Керамзитоблок хорош тем, что из него умеют строить практически все, потому что это традиционная технология кладки на раствор, не требующая больших навыков.

Какие блоки будут дешевле по стоимости итоговой стройки?

Цена – один из решающих факторов при строительстве. Однако выбирать материал для стен, глядя только на его стоимость, неверно. Для строительства необходимы еще клей для кладки стен, арматура для их прочности, штукатурка, утеплитель и т. д.

Материалы, без которых невозможно построить дом.

Советуем придерживаться этого принципа при выборе стеновых блоков: здесь нужно смотреть не на цену за кубический метр, а на итоговую стоимость стены из такого материала. Давайте посчитаем стоимость за 1 квадратный метр из разных стеновых блоков, а также примерную стоимость материалов для коробки дома площадью 100 метров.

* В Тюмени в ценах августа 2022. Скрытые затраты + работы включены в стоимость. Расчет предоставим по запросу.

Почему такие цены? Все дело в скрытых затратах и, наоборот, скрытой экономии, которые есть в каждом стеновом блоке.

Как видим, газобетонный и силикатный блок дороже в кубатуре, но существенно выгоднее в итоговой стоимости стен. Не зря же это современные материалы, которые пришли из высокоразвитых стран, где люди умеют считать деньги.

Итак, ответить на вопрос, из чего лучше и дешевле строить в 2022-2023 году, можно так:

– сравнивайте разные материалы – их цены и характеристики, изучайте отзывы, общайтесь со знакомыми и строителями;

– просчитывайте не только стоимость самих блоков, а полностью возведение коробки;

– мониторьте цены, следите за акциями и покупайте материалы при первой же возможности, потому что цены не предсказуемы;

– покупайте сразу все необходимое для возведения коробки. Так вы сэкономите на доставке, привезя все разом, и можете получить скидку за объем. Но покупайте только то, что можно хранить на улице или организуйте место хранения.

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