Ковид ускоряет старение сосудов на 30 лет

Клиника «Альфа-Центр Здоровья» в г. Тюмень. Фото: Иван Горбунов

Второй год мир живет бок о бок с коронавирусом. Люди научились жить в новых реалиях, но болезнь не стала менее серьезной. Появляются новые штаммы и пусть они переносятся легче, но последствия для организма по-прежнему тяжелые. Как коронавирус сказывается на сердечно-сосудистой системе человека, рассказала «КП-Тюмень» врач-кардиолог медицинского центра «Альфа-Центр Здоровья» Анна Евгеньевна Голубь.

Ковид и износ сердца

- Анна Евгеньевна, какие встречаются осложнения, со стороны сердечно-сосудистой системы, после перенесённой коронавирусной инфекции?

- При постковиде пациентов чаще всего беспокоит одышка, учащенное сердцебиение, боли как в области сердца, так и просто в грудной клетке, отдающие в челюсть, лопатку, общая усталость, снижение внимания и т.д. Каждый из этих симптомов может свидетельствовать об осложнении после коронавирусной инфекции.

Самое частое осложнение, о котором многие наслышаны, – это тромбозы. Отличие коронавируса от гриппа и простуды в повышенной склонности к тромбообразованию. Речь идет не только о тромбах в крупных сосудах, но и о микротромбозах. Они не приводят к летальному исходу, но сильно ухудшают качество жизни и ее продолжительность в перспективе.

Голубь Анна Евгеньевна, врач-кардиолог клиники «Альфа-Центр Здоровья». Фото: Иван Горбунов

Из-за них могут возникнуть нарушения ритма сердца, дисфункции эндотелия сосудов, что приводит к гипертонии и миокардитам. Также ковид вызывает цикотиновый шторм, о котором тоже многие наслышаны. Его последствие влияет на метаболизм сердечной мышцы, на ее питание и способствует возникновению и прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний. Вкупе все это приводит к преждевременному старению организма. Уже доказано, что у людей, которые перенесли ковид, старение сосудистой стенки ускоряется до 20-30 лет.

- Почему после перенесенного ковид может быть учащенное сердцебиение и чем это опасно?

- Опасно износом сердца, чем чаще у нас бьется сердце, тем быстрее изнашивается. Поэтому и есть граница нормы в 60-80 ударов в минуту, все, что выше 80 – стресс для организма. Помимо этого, идет перенапряжение нервной системы: когда сердцебиение не связано с кратковременной физической нагрузкой, идет постоянное истощение нервной системы, что влияет на общее самочувствие.

В клинике «Альфа-Центр Здоровья» можно пройти комплексное обследование. Фото: Иван Горбунов

- Спустя какое время эти последствия могут появиться?

- Официально постковидный синдром делится на несколько стадий. Самые ранние проявления обычно начинаются с 4 недель и длятся до 12 недель. Есть лонг-ковид, он может идти до 3-6 месяцев. В моей практике встречались пациенты, которые заболели еще в 2020 году и до сих пор страдают от осложнений. Они думали, что со временем все пройдет само по себе, но ухудшение качества жизни заставило прийти на прием к врачу. Все они жалуются на снижение выносливости, их беспокоит бессонница, сердцебиение в покое или при незначительной физической нагрузке.

Профилактика и диагностика

- Новые штаммы ковид также опасны для сердечно-сосудистой системы?

- Они стали менее агрессивными, течение болезни более легкое, меньше летальных исходов, но вирус также опасен, ведь ухудшается память, возникает учащенное сердцебиение, усталость и чем это обернется в долгосрочной перспективе неясно. Все меняется стремительно, постоянно появляются новые рекомендации, новые симптомы болезни. Если в начале пандемии было около 4 симптомов ковида, то сейчас около 80 проявлений ковида и постковида.

- Как ковид сказывается на сердечно-сосудистой системе молодых, здоровых людей?

- Я заметила, что он бьет в слабые места. То, что находилось в «спящем режиме», просыпается. Обычно у молодых людей это связано с психо-эмоциональным перенапряжением, стрессами. Если раньше их периодически беспокоило сердцебиение или бессонница, то после перенесенной инфекции они становятся постоянными спутниками человека.

- Какие симптомы говорят о том, что необходимо обратиться за медицинской помощью?

- Поводом обратиться к врачу должно стать все, что вызывает беспокойство. Но лучше всего не ждать проявления симптомов, а через месяц после ковида пройти диспансеризацию. Когда что-то начинает болеть, уже поздно.

Медики советуют пройти диспансеризацию всем, кто переболел ковидом. Фото: Иван ВИСЛОВ

- Почему обязательно надо обратиться за медицинской помощью?

- Организм перенес настоящую войну с вирусом, нужно посмотреть, может ли он работать в прежнем режиме, какие ресурсы остались, подлечить его при необходимости, а также выявить слабые места, о которых человек может не догадываться. Не стоит думать, что все пройдет само по себе, с ковидом такая беспечность не разумна.

Лучше всего, пройти комплексное обследование, чтобы не осталось никаких «белых пятен». Преимущества «Альфа-Центра Здоровья» в том, что в одном месте пациент может пройти осмотр и диагностику у всех специалистов. У нас достаточно дружный коллектив и когда у кого-то из коллег возникают вопросы или нужно обратить внимание на что-то конкретное, мы сообщаем об этом друг другу и консультируемся. Безусловно, пациенты от такого подхода выигрывают. Они экономят время и средства, потому что не нужно бегать по разным врачам и проходить дополнительные исследования.

.

Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья»

Сайт: https://tumen.alfazdrav.ru/

«Вконтакте»: https://vk.com/alfazdravmoscow

Адрес: г. Тюмень, ул. Осипенко, д.71/1

Телефон клиники: +7 (3452) 550-405

Email: Info.tum@alfazdrav.ru

На правах рекламы