В Тюмени состоялось торжественное открытие конкурса «Учитель года России – 2022»

В Тюмени состоялось торжественное открытие конкурса «Учитель года России». Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени состоялось торжественное открытие конкурса «Учитель года России». Отметим, что это самый значимый и масштабный конкурс профессионального мастерства среди учителей.

Фото - Информационный центр правительства Тюменской области.

– В областную столицы приехали все 88 участников. Это 85 победителей регионального этапа, победитель конкурса «Учитель года заграншколы МИД России» из Венгрии и по одному участнику из Луганской и Донецкой народных республик, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в информационном центре правительства региона.

Отметим интересный факт: почти одну тысячу лет составляет суммарный педагогический стаж финалистов конкурса! Так, например, один из учителей проработал в сфере образования более 30 лет, у десяти человек – стаж от 21 года до 30 лет, 31 участник обучает ребятишек от 11 до 20 лет, а еще 46 – от 3 до 10 лет.

Фото - Информационный центр правительства Тюменской области.

Большинство прибывших в Тюмень учителей преподают гуманитарные науки. 20 финалистов – это учителя русского языка и литературы, 17 – истории и обществознания, 14 – английского языка. Также стало известно, что за высокое звание поборются восемь преподавателей начальных классов, по три учителя биологии, информатики и физики, по два педагога музыки, химии и китайского языка, по одному преподавателю астрономии, изобразительного искусства и ОБЖ.

Министр просвещения России Сергей Кравцов уверен, что конкурс, который первый раз в истории проводится за Уралом, пройдет на хорошем уровне. Он выразил благодарность губернатору Тюменской области Александру Моору за достойную организацию финала Всероссийского конкурса: «Хочу пожелать всем участникам идти вперед. Учитель – это главная профессия на земле».

Фото - Информационный центр правительства Тюменской области.

Александр Моор в свою очень заверил главу Минпросвещения, что для области большая радость и ответственность принимать лучших учителей страны. Он пообещал свозить их в Тобольск – древнюю столицу Сибири.

– Постараемся, чтобы энергия тюменской земли помогла конкурсантам максимально проявить свои творческие и профессиональные способности. Уверен, независимо от итогов конкурса, все его участники уедут из Тюмени с яркими впечатлениями и эмоциями, – сказал Александр Моор.

Фото - Информационный центр правительства Тюменской области.

Чтобы напутствовать учителей, открытие конкурса в Тюмени посетила председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова.

– Все родители мечтают о лучшем учителе для своего ребенка, и такими лучшими являетесь вы. Дорогие педагоги, вы – мечта всех родителей нашей страны. На вас хочется равняться, у вас хочется учиться. Ваши знания, опыт ценны всегда – от урока к уроку, – заявила Казакова.

Фото - Информационный центр правительства Тюменской области.

Не обошел такое знаменательное в жизни региона событие и полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев: «Хрустальный пеликан хорошо знает УрФО. Он трижды прилетал в Челябинскую область, один раз посетил Свердловскую область, в прошлом году пеликан перелетел через Уральские горы и впервые оказался в Тюмени. Каждый из вас уже победитель. Это произошло в тот момент, когда вы выбрали профессию учителя».

Напомним, что уже 1 октября жюри назовет имена пяти призеров, которые отправятся в Москву. 3 октября они примут участие в третьем туре заключительного этапа, а победителя объявят 5 октября.