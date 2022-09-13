Как проверяют качество бензина на тюменских заправках. Фото - Иван Горбунов.

У водителей периодически возникают вопросы не только к ценам на бензин, но и к его качеству. С помощью чего топливо проверяют на примеси и как проходит приемка, «Комсомольской Правде» - Тюмень» рассказали и показали в крупной сети АЗС.

Фото - Иван Горбунов.

Как объясняет директор тюменского филиала Андрей Лутчин, на их заправках реализуют высококачественное моторное топливо стандарта EURO-5. За счет низкого содержания олефинов, бензола и серы оно продлевает срок службы топливной системы, увеличивает производительность автомобиля и даже помогает уменьшить объем вредных выбросов в атмосферу. Покупают топливо на официальной товарной бирже в России. И хотя поставщики уже гарантируют качество, контроль присутствует на всех последующих этапах: от нефтеперерабатывающего завода до заправок.

Фото - Иван Горбунов.

- Мы осуществляем постоянный контроль качества на этапах транспортировки, приема и продажи нефтепродуктов. К нам на АЗС внепланово приезжают специалисты, отбирают пробы из резервуара или же бензовоза во время приемки. Пробы отправляются на экспертизу, - пояснил Андрей Лутчин.

Фото - Иван Горбунов.

Проверки операторы осуществляют при каждом поступлении топлива. По прибытию бензовоза на АЗС проходит приемо-сдаточный анализ. Оператор автозаправочной станции в защитной экипировке и со страховочным тросом поднимается по лестнице на бензовоз. На люках автоцистерны, в каждой из которых находится отдельный вид топлива, стоят пломбы. Это - гарантия, что никто не имел к продукту доступа по пути следования бензовоза на АЗС.

Оператор снимает пломбу и берет пробу АИ-92, переливает в мерный цилиндр. Потом он анализирует топливо на прозрачность, цвет и запах, измеряет плотность и температуру, чтобы вычислить массу привезенных нефтепродуктов и сверить с информацией в накладной.

Фото - Иван Горбунов.

- Взятые пробы запечатываются и сохраняются, пока не исчерпается завезенная партия. Один экземпляр, «арбитражный», хранится на случай спорных ситуаций, - пояснил Андрей Лутчин.

После приемо-сдаточного анализа топлива оператор помещает пробу в бутылку из коричневого стекла, крепит пломбу и идентификационную информацию, чтобы нельзя было подменить образец по пути в независимую лабораторию. Оформляется акт отбора проб, и только после этого пробу отправляют на экспертизу. Результат из лаборатории получают уже через несколько дней.

Фото - Иван Горбунов.

Судя по отзывам автомобилистов, такой подход к проверке качества вполне окупается:

- Сеть АЗС «Новый Поток», пожалуй, единственная, к которой у меня никогда не возникало вопросов по качеству топлива. - рассказывает Вениамин, приехавший заправить автомобиль. - Часто бывает, что в разных местах заправляешься на одну и ту же сумму, а в итоге проезжаешь на этом топливе совсем не одинаковое расстояние. Сложилось впечатление, что не доливают бензин. Так что я остановился на «Новом Потоке», где таких проблем не возникает.