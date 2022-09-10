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Происшествия10 сентября 2022 10:01

В Тюмени сразу семеро человек отравились угарным газом из-за неисправного котла

Пострадавших доставили в больницу
Вера Зенина
Вера Зенина
К счастью, никто не погиб

К счастью, никто не погиб

Фото: Ольга Крыльцова

Минувшей ночью в Тюмени произошло ЧП: на улице Светлая, расположенной в районе Воронинских горок, семь человек отравились угарным газом, из них трое - дети.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, причина оказалась в неисправном газовом котле.

- В ходе проверки было установлено, что из-за неисправности газового котла в частном жилом доме на улице Светлая пострадали люди. Всех их доставили в больницу, никто не погиб, - уточнили в ведомстве.

В региональном департаменте здравоохранения также подтвердили случившееся. По информации ведомства, вызов на станцию скорой помощи поступил в 03:50, а в 04:07 бригада медиков уже была на месте.

- Семи пострадавшим была оказана первая помощь. В ОКБ №2 доставили шестерых человек, один из них отказался от госпитализации. Сейчас пациентов готовят к выписке, - рассказали в депздраве.

К сожалению, очень часто подобные происшествия заканчиваются трагедией. Например, весной в Тюмени обнаружили тела отца и сына, которые отравились угарным газом. Остальных членов семьи, мать и еще двоих детей 2012 и 2021 годов рождения, доставили в больницу.

ЧППроисшествия: ЧПЧП и происшествия в Тюмени и Тюменской области