На расширении музейной комнаты культуры Голышмановского округа направят полумиллионный грант

Фото: РДК "Юность"

В Голышмановском районе выделят полмиллиона рублей на расширение музея Воплощать идею будут совместно со специалистами Центра культуры и досуга

На расширение музейной комнаты культуры, созданной при Голышмановском Центре культуры и досуга, направят полмиллиона рублей. Такой грант Президентского фонда культурных инициатив выиграл благотворительный фонд «НАШЕ ВРЕМЯ». Воплощать идею будут совместно со специалистами ЦКД.

- Средства гранта направим на оборудование для музейной комнаты и оформление двух новых крупных экспозиций. Мы хотим сохранить накопленные материалы и экспонаты культурного наследия нашего округа, а также преумножить их количество. В перспективе эта музейная комната станет образовательным пространством. Здесь будут проводиться экскурсии и мастер-классы, познавательные мероприятия и уроки, тематические вечера и развлекательные квесты, - пояснила исполнительный директор БФ «НАШЕ ВРЕМЯ» Ольга Бадрызлова.

В музейной комнате уже есть тематические экспозиции об истории культуры, теперь появилась возможность обустроить ее более современно.

- Бывая в сельских домах культуры, мы видели интересные предметы старины, но они часто пылятся, - комментирует руководитель проекта Алена Чиркова. - Ведь организация досуга сейчас в основном отражает современность 21 века. А где же прошлое? Какой была культурная жизнь в 20 веке? Наша цель - познакомить как можно больше современников с историей культуры малой родины. Постараемся подать собранную информацию интересно, интерактивно и наглядно.

К реализации проекта инициативная группа приступит в ноябре, а презентация обновленной музейной комнаты культуры Голышмановского округа запланирована на июнь 2023 года.