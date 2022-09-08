В Тюмени силовики обыскивают квартиру журналистки Юлии Глазовой. Ее подозревают в работе на антивоенный канал

В Тюмени силовики обыскивают квартиру журналистки. Фото: ВК Юлии Глазовой.

В нескольких российских регионах сегодня проходят обыски у журналистов, которые могут быть связаны с политиком Ильей Пономаревым* (внесен Минюстом в список физлиц-инагентов) – бывшим депутатом Госдумы, живущим на Украине. Среди тех, к кому нагрянули силовики, тюменская журналистка Юлия Глазова.

Кто такая Юлия Глазова?

Юлия Глазова – бывший главный редактор изданий «ТюменьPro» и назависимого информационного агентства в Югре «Муксун.fm». Оба интернет-СМИ при Глазовой нередко затрагивали темы оппозиции. Изданию «Муксун.fm» в свое время служба безопасности губернатора ХМАО запретила присутствовать на пресс-конференции главы региона. Также тюменка писала для «Новой газеты». На сайте опубликованы, например, ее материалы о полицейском, которого обвиняют в производстве наркотиков, и борьбе с митингующими в нижневартовской школе.

В социальных сетях Юлия Глазова часто поддерживала инициативы обычных жителей. Так, в 2020 году она призывала помочь тюменским инвалидам, которые через голодовку пытались добиться от правительства региона получения жилья. Юлия просила поддержать их петицию.

Юлия с Андреем Романовым, объявившим голодовку. Фото: ВК Юлии Глазовой

Сейчас Юлия Глазова работает внештатной сотрудницей издания «Сибирь.Реалии»* – медиапроекта русской службы «Радио Свобода»* (СМИ внесены в список инагентов).

Что известно?

Редакция «Сибирь.Реалии»* подтвердила обыски в квартире Юлии Глазовой. Отмечается, что на звонки коллег она не ответила. Корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» тоже не удалось связаться с журналисткой по телефону.

Первым об обысках у тюменки сообщил уральский телеграм-канал. Авторы упоминают, что Юлия Глазова была сторонницей тюменского штаба Навального* (внесен в список экстремистов).

Соседи Юлии рассказали журналистам, что с обыском к Глазовой пришли рано утром, около пяти часов. Толпа молодых людей в штатском просила открыть дверь. Они долго стучались в дверь, в итоге Юлия их впустила.

Обыски прошли рано утром. Фото: телеграм-канал

Обыски сегодня проходят не только у Юлии, но и у главного редактора екатеринбургских «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова. Однако, судя по видео в соцсетях, снятом силовиками, за выломанной дверью его квартиры никого не оказалось.

Предполагается, что причиной обысков у Юлии Глазовой и Владислава Постникова могло стать их сотрудничество с проектом «Утро Февраля» – каналом, публикующим информацию о специальной военной операции в Украине. Владельцем канала называют политика Илью Пономарева*, которого обвиняют в распространении фейков о Российской армии. Пономарева заочно арестовали. Также, по информации «РИА-Новости», обыски проходят и в других регионах.

Тюменские ведомства ситуацию с обысками не комментируют.