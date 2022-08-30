Ужасающее великолепие: в Ишимском районе Тюменской области горят 19 гектаров леса

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Вы думали, лесные пожары в Рязанской области – это единственное, что горит в России? Как бы не так! В Тюменской области (а это Ишимский район) с возгораниями тоже несладко. Здесь, к примеру, горит лес и поле: огонь грозит подойти к трассе европейского маршрута № 30, который проходит от ирландского города Корк через Великобританию, Нидерланды, Германию, Польшу, Белоруссию до Омска в России. Но может «затянуть» и Тюмень.

Наш специальный корреспондент, который ехал по трассе и снял это ужасающее великолепие, за десятки километров увидел густые черные клубы дыма, а потом снял многокилометровое зарево, доехав до полосы огня.

Как сообщили «Комсомольской правде» – Тюмень» в МЧС по Тюменской области, в Бердюжском районе Тюменской области накануне бушевал ландшафтный пожар на площади в 50 гектаров. Пожар потушили, но сейчас огонь бушует в Ишимском районе, где горит 18 гектаров земли, причем огонь вышел из болотин. Тушат пожар 19 бойцов лесоавиаохраны с помощью четырех единиц техники. Угроз для жизни и здоровья населения нет.

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, на утро 30 августа 2022 года не было действующих лесных пожаров. Однако, из-за ситуации в соседних регионах по всей Тюменской области установлен III класс пожарной опасности.