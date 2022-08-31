Совместно нажитое: как продать квартиру в Тюмени после развода

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Сделкам с недвижимостью не всегда предшествуют радостные поводы – пополнение семейства, желание купить квартиру получше и побольше… Порой процесс продажи квадратных метров запускает развод. Бывшие супруги расстаются не только друг с другом, но и с совместно нажитым имуществом, чтобы разделить полученные деньги в определенных долях.

А разводятся тюменцы, к слову, все чаще: по данным Росстата, только за первую половину 2022 года распались 9 848 пар – на тысячу больше, чем годом раньше. Так что шансов ввязаться в покупку бывшей семейной квартиры у горожан все больше.

Узнав о том, что недвижимость продают два собственника, да еще и находящиеся в непростых отношениях, многие покупатели задумываются: а стоит ли овчинка (недвижимость) выделки (забот и хлопот). Не секрет, что разводящиеся супруги способны потрепать нервы не только друг другу, но и риелторам, а также потенциальным новоселам.

К каким нюансам стоит быть готовыми покупателям и как продавцы (при цивилизованном и грамотном подходе к делу) могут ускорить сделку и получение денег, разберемся в этом материале.

О ЧЕМ ВАЖНО ЗНАТЬ ПОКУПАТЕЛЯМ

1. Убедиться, что продавцы готовы продавать.

Далеко не всегда муж и жена после расставания сохраняют хорошие отношения. Даже если согласие о продаже достигнуто, любая новость из новой жизни бывшего (бывшей) может поставить сделку под угрозу. Если такое произошло, определитесь, готовы ли вы ждать, когда бывшие супруги придут к единому решению и все же начнут заниматься продажей. Если вариант действительно стоящий и ваш риелтор внушает доверие как умелый переговорщик, то, вероятно, сделка все-таки свершится.

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2. Проверить согласие бывшего мужа (жены).

По закону продать недвижимость, купленную в браке, можно только с согласия супруги или супруга. О том, когда и как его оформляют, советуем прочитать в журнале сервиса Домклик.

Почему важно проверить, есть ли такое согласие? Даже если квартира оформлена на одного человека (а так на практике поступают многие пары) и юридически имущественного раздела не было, она продолжает считаться общей. Если вдруг выяснится, что один из супругов не заручился согласием второго, сделку могут признать незаконной. В лучшем случае покупателю вернут деньги, в худшем – продавец может заявить, что уже все потратил. Как показывает практика, вернуть средства удается лишь частями в течение долгих лет.

3. Уточнить нюансы с документами.

Если супруг или супруга уверяет, что квартира находится в его или ее единоличной собственности, обязательно это проверьте. У разведенных супругов нужно попросить соглашение (или решение суда, вступившее в законную силу) о разделе совместно нажитого имущества. В нем должно быть четко прописано, что квартира отходит продавцу. То есть он является ее единоличным собственником. Такое жилье можно покупать без рисков. Кроме того, если имущество получено мужем или женой по дарственной или перешло по наследству, оно считается личным. И на это тоже должны иметься подтверждающие документы.

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И О ЧЕМ НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ ПРОДАВЦАМ

1. Договоритесь друг с другом на берегу.

Если вы оказались на месте тех самых людей, продающих совместно нажитое имущество, и хотите решить вопрос как можно быстрее, во-первых, договоритесь, что успешная реализация недвижимости – в ваших общих интересах. И споры, раздоры и незабытые обиды могут только повредить делу. Если уж семьи не получилось, постарайтесь остаться хотя бы командой. И сделать сделку максимально прозрачной для потенциального покупателя.

Обсудите с мужем (женой) детали сделки: по какой цене будет продаваться квартира, кто и какую часть вырученной суммы за нее получит, какие спорные вопросы могут возникнуть и как их избежать. Если вы начнете решать эти вопросы в процессе переговоров с покупателем, человек может махнуть на ваши внутренние раздоры рукой и отправиться искать другой вариант жилья. И вам тоже придется начинать весь процесс заново.

2. Решите вопрос с ипотекой.

Довольно часто жилье новоиспеченные супруги покупают в ипотеку, которая оформляется на мужа и жену. Один супруг выступает заемщиком, а второй – созаемщиком по кредиту. Поэтому при расторжении брака документы на ипотеку паре придется переоформить. Если ипотека получена в СберБанке, поможет личный кабинет сопровождения на сервисе Домклик. Надо написать в чат менеджеру и отправить ему документы – их список тоже сообщит менеджер банка.

Далее банк сам оформит все нужные бумаги. Бывшим супругам надо будет прийти в офис банка и подписать новые документы по кредиту. В таких случаях обычно ипотека переоформляется на одного из супругов.

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3. Разместите объявление о продаже.

Сделать это можно на любых сервисах и порталах, но предпочтение стоит отдать крупным и популярным площадкам, даже если там берут плату за объявление. Помните, в ваших интересах ускорить решение всех финансовых вопросов. Да и стоимость услуг, даже на площадках с хорошим трафиком потенциальных покупателей, почти символическая. К примеру, на сервисе Домклик от Сбера разместить объявление о продаже вторички можно за 99 рублей в месяц.

При этом вы получаете ряд преимуществ: после модерации платформа подтвердит ваш статус реального собственника и проверенного продавца квартиры. Это станет дополнительной гарантией безопасности сделки для потенциальных покупателей. Также платные объявления лучше ранжируются в выдаче поисковиков, поэтому звонков становится больше.

Кстати, сделку с помощью сервиса Домклик можно провести дистанционно. Это актуально, если собственники (или один из них) физически не присутствуют в городе, где расположен объект недвижимости.

– Мы продавали квартиру с бывшим супругом. На тот момент он находился не в Тюмени. С помощью сервиса удалось прозрачно и спокойно провести сделку дистанционно. Деньги поступили на счета двух собственников, то есть на мой и экс-мужа, в размере определенных долей. Это страхует покупателя, исключаются мошеннические схемы, – рассказала о своем опыте продажи через сервис Домклик жительница Тюмени.

Ну и еще один немаловажный нюанс: после продажи семейной квартиры каждый из бывших супругов там же, на Домклик, сможет легко и быстро присмотреть себе новую недвижимость. И при необходимости оформить ипотеку.

На данный момент на сайте представлено более 86 тысяч объявлений о продаже квартир и домов в Тюменской области. Наверняка среди них найдется жилье, где вы сможете построить свое новое счастье.