«Как Хатико». В Тюмени щенок вторую неделю ждет у железной дороги хозяев, которые высадили его из электрички

В Тюмени собака, которую высадили из электрички, неделю ждет своих хозяев. Фото - Дарья Мезенцева.

В Тюмени на глазах у местных жителей развернулась история, похожая на ту, что показана в фильме Хатико. Здесь щенок уже больше недели ждет своих хозяев у железной дороги, но надежд, что за ним вернутся, нет: его высадили из электрички.

Фото - Дарья Мезенцева.

– Вторую неделю на железнодорожном переезде у аэропорта Плеханово сидит щенок. Хозяева высадили из электрички и уехали. Люди иногда приходят, подкармливают. Щенок никуда не убегает, ждёт возвращения хозяев, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» тюменка Дарья Мезенцева.

Горожане очень переживают за бедного щеночка, но после того, как об этой истории написали в социальных сетях, многие пожелали забрать его себе. «Бедный малыш. Ну как так можно выкинуть самого преданного друга»; «Ждёт, как Хатико. Он ещё не знает, что его предали», – пишут жители областной столицы в надежде, что на этот раз у собаки будут добросовестные хозяева.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что история пса, который живёт на трассе Тюмень – Омск, привлекла внимание федерального Первого канала. Сюжет о тюменском Хатико показали в эфире субботнего выпуска новостей 23 апреля.

Точно не известно, каким образом пёс оказался у дороги, ведь уже целый год животное остаётся в поле и провожает проезжающие машины днём и ночью. Первыми его заметили работники близлежащей электростанции, и даже поставили ему будку. Однако весной путь к домику был отрезан водой, и животному приходилось ночевать прямо в поле.