Тюменского чемпиона-паралимпийца обвиняют в домогательствах к сыну. Фото: соцсети Игоря Плотникова.

В Тюмени разгорается скандал. Против чемпиона Паралимпийских игр Игоря Плотникова, который является Почетным жителем Тюмени, выдвинули обвинения в педофилии. Причем, сделала это его бывшая жена Екатерина.

Женщина обратилась в правозащитный центр «Сорок сороков». Там предали жуткую (возможно) историю огласке. Екатерина обвиняет Игоря Плотникова в приставаниях к их общему ребенку. По информации юристов, о странном поведении отца матери рассказал сам сын. Дважды. Первая история развернулась в 2019 году — после совместного отдыха с отцом ребенок пожаловался матери на необычные просьбы папы.

Фото: соцсети Игоря Плотникова.

«Сын сообщал, что мужчина трогал его за половой орган, тыкал ножкой в попу», - говорится в документе, направленном правозащитниками в СК.

По словам юристов, в 2020 году уголовное дело, которое завели из-за обвинений, закрыли. А в августе этого года Екатерина обратилась в правозащитный центр с новыми обвинениями.

«Она рассказала, что бывший супруг 14 июля во время встречи в бассейне с сыном 2016 года рождения сказал: "Я так хочу тебя облизать". После того, как сын сообщил об этом матери и она позвонила мужчине, на следующей встрече тот ударил сына ногой в грудную клетку, причинив ущерб мягких тканей», — говорится в документе, опубликованном правозащитниками.

Юристы отметили, что травму мальчика подтверждает выписка из больницы. Сразу после инцидента Екатерина подала заявлению в полицию. Женщина с адвокатом уже направили заявление председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, потому что считают, что тюменские правоохранители бездействуют.

Фото: соцсети Игоря Плотникова.

— 8 августа мы направили заявление главе Следственного комитета. Оно находится в работе, пока из СК никто не звонил, — рассказал «Комсомольской Правде» — Тюмень» адвокат Екатерины Георгий Солдатов. — Мы планируем представлять интересы матери на следственных действиях в случае возбуждения нового уголовного дела или возобновления дела 2019 года.

Сам Игорь Плотников, с которым нам удалось связаться, все обвинения опровергает и указывает, что сейчас продолжается его судебное разбирательство с матерью ребенка — мужчина хочет встречаться со своим сыном без ее присутствия. Суд первой инстанции уже удовлетворил исковые требования Плотникова. Мать подала апелляцию, но отпустила сына встретиться с сыном в бассейне — после этой встречи и появились обвинения.

— Обвинение не соответствует действительности, но подавать заявление о клевете я не планирую, потому что если бывшую супругу привлекут к ответственности, в будущем пострадает сын, — отметил Игорь Плотников в разговоре с изданием.

Мы направили запрос в Следственный комитет для получения официального комментария.

СПРАВКА «КП»

Игорь Плотников родился в 1982 году в Мегионе, у него с рождения отсутствуют руки. С 2002 года Плотников состоит в паралимпийской сборной России. В 2004 году он завоевал золото в заплыве на 100 м на спине на Паралимпиаде в Афинах, в 2008 году повторил достижение в Пекине.