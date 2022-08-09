Ямальские кочевники принимают поздравления в Международный день коренных народов мира

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

Сегодня, 9 августа, все прогрессивное человечество отмечает Международный день коренных народов мира. Всего на земле насчитывается несколько тысяч этносов, а в России проживают более 190 народов.

Ямал стал родным для представителей более 50 национальностей, при этом в регионе проживают народы, которые, несмотря на промышленное освоение Севера, сумели сохранить и сберечь свои традиции и уникальное культурное наследие предков - это ненцы, ханты, коми и селькупы.

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

В честь праздника спикер ямальского парламента Сергей Ямкин поздравил коренных северян, особо подчеркнув, что их яркая самобытность и умение жить в гармонии с природой - это то достояние, которое необходимо передать нашим потомкам.

Накануне этого дня кочевники Приуралья уже в 10-й раз отметили «Та ер яля» - праздник середины лета. В этом году встреча прошла на стойбище Леонида Тайшина, расположенного в районе горы Константинов камень. Участие в необычном мероприятии принял депутат Законодательного Собрания Ямала, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера «Ямал – потомкам!» Эдуард Яунгад.

Добраться до места встречи из Салехарда достаточно сложно: сначала надо ехать на поезде до Воркуты, а потом - на машинах. Однако, по мнению депутата, есть в этом и множество плюсов: можно посетить фактории, поговорить с оленеводами, собрать список наказов и предложений.

- Долгий путь - это всегда интересные встречи. В этот раз встретил оленеводов из Шурышкарского района. В прошлом году гостил у них в чуме. Поговорили о делах насущных: как работают фактории, есть ли сложности с получением чумового капитала, сказались ли санкции на качестве и цене продуктов, - рассказал Эдуард Яунгад.

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

Для кочевника фактория - как оазис в бескрайней тундре. Здесь можно пополнить запасы топлива, купить продукты первой необходимости, сходить в баню, вызвать санавиацию и скорую помощь.

На стойбище Леонида Тайшина участников праздника ждала насыщенная программа: инародные игры «Яромбэй ты», «Мэбета ик», метание аркана на дальность руками, носком и пяткой ноги. Не обошлись и без состязаний в перетягивании палки, метании тынзяна на хорей, тройном национальном прыжке, гонках на оленьих упряжках среди мужчин и женщин, перетягивании шеи.

Кстати, Эдуард Яунгад принял участие в последней забаве, но во второй этап так и не прошел. Победу у депутата вырвал 26-летний Лев Окотэтто, а затем парень завоевал первое место.

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

Среди наград для победителей, которые предоставили Законодательное Собрание ЯНАО и Ассоциация «Ямал - потомкам!» - газовые плиты, топоры, ножи, чайные пары и другое. Всего вручено девять призов. А администрация Приуральского района наградила отличившихся северян денежными сертификатами и призами фонда Ренова.

Также во время праздника представители окружных и районных органов власти с обсудили с оленеводами Приуралья несколько рабочих вопросов о дорожной карте и реестре КМНС, плане проведения противоэпизоотических мероприятий и многое другое.

Отметим, что власти региона прилагают много усилий для сохранения уникального исторического наследия народов Ямала: выстроена эффективная законодательная база и действует система мер соцподдержки, которая регулярно дополняется под запросы коренного населения округа.