В Тобольске ребенок, которого мать бросила одного на улице, находится в больнице. Фото: Архив "КП"

В Тобольске произошел выходящий из ряда вон случай, который теперь разбирают компетентные органы. Дело в том, что мать оставила ребенка на одной из детских площадок города и сама куда-то исчезла. Девочка оказалась в больнице, сейчас с ней работают специалисты. Журналисты узнали об этом из социальных сетей: один из пациентов рассказал, как видел малышку с ангельским лицом, которая по какой-то причине осталась одна.

– Ребенок поступил в лечебное учреждение 5 августа, органы системы профилактики в курсе ситуации. У ребенка есть мама. С ней работают специалисты подразделения по делам несовершеннолетних и других органов системы профилактики. Вопрос находится на контроле, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Таким беспечным отношением матери к родной дочери заинтересовалась прокуратура. Тобольскому межрайонному прокурору поручили немедленно проверить всю вышеизложенную информацию.

– Организована проверка. Сотрудники ведомства установят все обстоятельства происшествия. В итоге будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности, а также действиям родителей, – заявили в прокуратуре региона, заверив, что при наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

КСТАТИ

Если вы столкнулись с нарушением прав и интересов детей либо они находятся в условиях, угрожающих их жизни или здоровью, следует сообщить об этом (в зависимости от ситуации): в правоохранительные органы по тел. 102 либо в Единую службу 112; службы экстренного реагирования при комплексных центрах социального обслуживания населения (в Тюмени можно обратиться по телефону 8-800-200-72-01); в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (телефон в Тюмени – 51-08-61).

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в подъезде одного из жилых домов Тобольска очевидцы нашли живого пятимесячного малыша, который был закутан в полотенце. Следователи тут же организовали доследственную проверку. В короткое время им удалось выяснить личность мамы маленького мальчика. Ею оказалась 32-летняя местная жительница.