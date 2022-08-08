Где в Тюмени покупать школьную форму и канцелярию в 2022 году. Фото: архив «Школьной ярмарки».

Сентябрь все ближе, и это значит, что настало время ежегодного квеста «собери ребенка в школу и не стань банкротом». На помощь родителям приходят тематические ярмарки и базары. Мы собрали такие магазины в Тюмени в этом материале.

Традиционная «Школьная ярмарка»

Где: Выставочный зал на Севастопольской, 12.

Фото: ВК «Школьной ярмарки»

Ярмарка работает весь август, так что если утром 31-го выяснится, что ребенок забыл о каком-нибудь очень важном учебнике, будет время закупиться. В Выставочном зале продают канцелярию, портфели, учебники и школьную форму. Цены, как заявляют сами организаторы, рассчитаны на любой кошелек.

Работает ярмарка ежедневно, в будни – с 10.00 до 19.00, в выходные – с 10.00 до 18.00.

Школьный базар в ЦУМе

Где: третий этаж ЦУМа, магазин «Пирамида».

Фото: ВК «Пирамиды»

В этом магазине тоже можно приобрести как форму, так и канцелярию. Найдется в том числе одежда для физкультуры. Владельцы обещают подобрать детям полноценные «луки».

Так, платье для девочки 8 – 12 лет обойдется в 3 690 рублей. Платье с фартуком для школьниц постарше – 5 780 и 2 150 рублей соответственно. Можно собрать полный комплект: блузка – 2 350 рублей, жилет – 2 990, брюки – 3 450. На форму для мальчиков цены схожие: жилет – 4 550 рублей, брюки – 3 100, сорочка – 3 000.

Работает базар ежедневно с 10.00 до 21.00.

«Школьный двор»

Где: Ткацкий проезд, 3а.

Фото: ВК «Школьного двора»

В этом магазине большой выбор канцелярии и портфелей. Цены на последние начинаются от 699 рублей. Традиционно действует скидка: если покупка обошлась больше чем в 590 рублей, предложат приобрести набор из тетради, обложки и ручки за 3 рубля. Набрать таких комплектов можно до 40.

Работает магазин с 9.00 до 21.00 ежедневно.

Сетевые магазины

Знакомый всем «Детский мир» в преддверии учебного года традиционно наполняется школьной формой всех цветов и размеров. Комплект пиджак и брюки для младшеклассника, например, обойдется в 4 600 рублей, спортивный костюм из толстовки и штанов – в 1 199 рублей. Конечно, всё зависит от фирмы.

В «Детском мире» можно приобрести и канцелярию, но, как правило, родители отправляются за ней в гипермаркеты. Там такие «расходные материалы» стоят куда дешевле, чем в других магазинах.

Удобно закупаться в торговых центрах: гуляя по магазинам, можно легко найти и канцелярию, и одежду. С последней на помощь приходят Ostin и Gloria Jeans с большими детскими отделами и школьными коллекциями.

Благотворительные акции

В августе тюменские фонды запустили акции для помощи семьям, которым не так просто собрать ребенка в школу. Присоединиться к проектам может любой желающий.

Фонд «Клуб добряков», который известен сборами игрушек для больных детей, запустил акцию «Собери ребенка в школу» для многодетных и малоимущих. Фонд принимает рюкзаки и канцелярию: ручки, карандаши, тетрадки, альбомы. Контакты куратора опубликованы в группе «Клуба».

В «Лавке добра» до 30 августа продлится сбор канцелярии, школьной формы, обуви и портфелей. Одежда и обувь могут быть как б/у, так и новыми, главное, чтобы в хорошем состоянии. Принести вещи можно по адресу ул. Амурская, 150 в любое время.

Межрегиональная организация «Тепло души – детям» принимает рюкзаки, шариковые синие ручки, медовую акварель, кисточки, гуашь, альбомы, карандаши и прочую канцелярию. Полный список опубликован в социальных сетях. Принести вещи можно на ул. 50 лет Октября, 63а.