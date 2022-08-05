«Она пишет картины для меня, а я – для нее». В Тюмени водитель автобуса украсил салон рисунками любимой дочки

В Тюмени водитель украсил салон автобуса рисунками дочери. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ.

Необычный автобус курсирует по Тюмени. Это заметили местные жители, которые сразу же рассказали о нем в социальных сетях. Дело в том, что салон общественного транспорта водитель Динар Садыков украсил рисунками своей дочки Лизы. В них девочка признается в любви папе.

Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ.

– Довелось ехать в маршрутке номер 51. Была приятно удивлена поведением водителя. Очень вежливо общался, предупреждал о том, что нужно держаться за поручни каждого входившего в маршрутку. Весь салон украшен детскими рисунками с признанием в любви от дочери к папочке. Хороший человек – хорош во всём! Удачи и здоровья водителю и его семье! Спасибо Вам, уважаемый водитель! – такое сообщение появилось в тюменских пабликах от одной из многочисленных пассажирок.

Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ.

Сам герой публикации рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень», что пост этот читал. Также он признался, что очень часто слышит благодарности от пассажиров – ему всегда приятно. Это помогает в сложной работе: шутка ли – маршрут достаточно длинный (он составляет три часа), да еще нужно постоянно следить за безопасностью тех, кто находится в салоне. За одну только смену Динар обслуживает около 400 – 450 пассажиров. Конечно, бывает и больше.

На вопрос, как пришла идея разместить рисунки дочери прямо на рабочем месте, водитель отвечает, мол, встает очень рано, трудится пять дней неделю, поэтому времени на общение с дочерью практически не хватает. Зато все выходные он в ее распоряжении.

Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ.

– Мы обмениваемся рисунками: она пишет картины для меня, а я – для нее. Конечно, у меня это выходит делать не так часто. Чтобы ее послания всегда были перед глазами, я разместил их на рабочем месте. Рад, если ее произведения нравятся моим пассажирам, – делится папа Лизы.

В комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени напомнили, что о Динаре Садыкове пишут в соцсетях не первый раз. Но в первый раз повод был совсем другой. В 2015 году он помог полиции задержать мужчину, который угрожал общественной безопасности на 30-м маршруте. Тогда тюменцы назвали его настоящим героем.