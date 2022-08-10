На дегустацию нового школьного меню в Тюмень приехал шеф-повар с СТС. Фото: КШП «Центральный».

В Тюмени Комбинат школьного питания «Центральный» презентовал новое меню. В дегустации с учениками участие принял Александр Белькович, ведущий программ «МастерШеф. Дети» и «ПроСТО кухня». Тема недорогих, но качественных детских блюд оказалась ему близка.

Встреча прошла в гимназии №49. Началось мероприятие с мастер-класса от тюменки Анастасии Семяневой, суперфиналистки проектов «Кондитер» и «Белый китель» на канале «Пятница». Вместе с детьми она приготовила трайфл с ягодами, потом школьники сами собрали и испекли пиццы. Александр Белькович тоже провел мастер-класс — научил тюменских детей готовить макароны с вишней и сливочным сыром. После этого маленькие участники могут уверенно заявлять, что готовят даже лучше своих мам.

На дегустацию пригласили детей разного возраста из десяти школ. Участникам предложили как новинки, так и классические блюда.

— Наша задача — делать школьное меню актуальным и следовать тенденциям. Дети ходят в кафе и кофейни со своими родителями и друзьями, выбирают новые вкусы, а это значит, мы должны соответствовать. При этом важно сохранить классику. Все блюда, которые любят школьники, мы просто обязаны оставить в меню, разнообразив новинками. И, конечно, мы продолжим кормить детей только полезной едой, — рассказал руководитель направления по развитию Комбината Матвей Баженов.

Фото: КШП «Центральный»

Вместе со школьниками Александр Белькович одобрил в меню мясные тефтели по-шведски с брусничным соусом и картофельным пюре, мак-н-чиз, макароны аль помодоро, картофельную запеканку, сэндвичи с курицей и солеными огурцами. Особенно шеф-повар оценил новую манную кашу с маком и вишней. Приглянулись эксперту и творожная запеканка с изюмом, бефстроганов из рыбы, рыбные палочки, ленивые голубцы и макароны в томатном соусе.

— Вкусно и здорово, я не ожидал. Очень доволен своим участием в дегустации, — признался Александр Белькович. — Современные подходы к школьному питанию должны быть обязательно, но не стоит забывать, что дети любят все простое и понятное.

Таким «простым и понятным» для школьников стал, например, северный «кетчуп» из брусники, являющийся по факту быстрым брусничным вареньем. В любом случае, его сочетание с тефтелями дети оценили.

Шанс встретиться с профессионалом выпал не только юным тюменцам. На встречу пригласили поваров местных школ. С Александром они обсудили, как организовать работу при ограничениях СанПиН и необходимости следовать строгому перечню сырья.

В Комбинате надеются, что совместные проекты с популярным шеф-поваром не ограничатся этой встречей.

— Все должно работать на наших детей, даже самые популярные телеведущие и известные шеф-повара, — подчеркнул Матвей Баженов.

Столовые тюменских школ действительно удивляют разнообразием блюд. В этом году, например, в меню включили витаминное мороженое, которое стало альтернативой молоку.