Вакцинироваться «Спутником Лайт» тюменцы могут только платно. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменская поликлиника предлагает горожанам привиться от коронавируса за деньги. За однокомпонентный «Спутник Лайт» заплатить придется 730 рублей. Такой прайс опубликован на официальном сайте поликлиники № 13.

В учреждении корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» подтвердили информацию. Действительно, желающие привиться «Лайтом» должны заплатить, но есть альтернатива – нужно просто выбрать другую вакцину.

— «Спутник Лайт» платный и используется в основном для иностранных граждан. Россиянам же бесплатно ставится «Спутник V». Но если желаете «Лайт», это уже за деньги, – прокомментировали в регистратуре.

В двух других поликлиниках – № 3 и № 17 – о платной вакцинации не слышали. Там по-прежнему можно привиться бесплатно, но только «Спутником V».

— Вакцинироваться можно как одной дозой, так и двумя, – отметили в регистратуре поликлиники № 3.

Информационный центр правительства Тюменской области пояснил изданию: дело в нехватке «Лайта» — последний раз Министерство здравоохранения отправило его в регион 21 марта. Тогда привезли 50 доз, до этого, в январе – 32,4 тысячи.

— В связи с отсутствием бесплатной вакцины «Спутник Лайт», граждане РФ при желании могут вакцинироваться на платной основе, – пояснили в инфоцентре.