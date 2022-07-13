Бортпроводница и будущий спасатель. Как сложилась судьба маленьких тюменцев, совершивших подвиги

Как сложилась судьба маленьких тюменцев, совершивших подвиги.

На помощь тонущему человеку или в огонь бросится не всякий взрослый. Герои нашего материала – дети, которые в свое время отважились на смелый поступок, иногда даже рискуя собственной жизнью. «Комсомольская правда» – Тюмень» узнала, как сложилась судьба тюменских героев.

Вытащил из ледяной воды

Фото предоставлено героем публикации.

В октябре 2018 года в деревне Есаулова пятиклассник Румиль Бабушев вместе с друзьями пошел гулять. В тот день они решили поиграть на берегу озера. Самый младший из компании – восьмилетний Мансур – вышел на тонкий лед, и тот, конечно, сломался. Друзья сразу кинулись на помощь: Румиль лег на лед, подполз к Мансуру и вытянул из воды за руку.

За подвиг Российский союз спасателей наградил Румиля медалью «За мужество в спасении», а глава Тюменского района вручила ему знак «Горячие сердца».

Сейчас Румиль перешел в 8 класс, 30 октября мальчику исполнится 14 лет. Его мама удивляется: обычно дети после подобных поступков сильно меняются, но Румиль остается спокойным и воспитанным мальчиком. С Мансуром мальчик по-прежнему общается.

В деревне до сих пор вспоминают смелый поступок Румиля:

– Еще тогда нам писали и звонили со словами благодарности: «Спасибо, что воспитали такого сына», – рассказала мама Румиля Ирина Бабушева. – В этом году я лежала в больнице, делала операцию. Со мной в палате была пожилая женщина. Она попросила у меня фотографию Румиля. Я показываю, она говорит: «Какой герой! И глаза добрые». Мне, конечно, приятно было это слушать.

Мальчик продолжает делать добрые дела. Недавно он вернулся домой с тортом и конфетами. Ирина, конечно, удивилась – откуда? Оказалось, Румиль нашел на улице банковскую карту и отнес владельцу.

Хотя о будущей профессии думать пока рано, Румиль хочет стать сотрудником МЧС. Но задумывается и о работе полицейским. В семье Бабушевых уже есть пример для подражания – в полиции служит старший брат Румиля.

Тушила дом с пожарными

Фото предоставлено героем публикации.

Пять лет назад 15-летняя Мария Усольцева, возвращаясь домой, услышала крики из многоэтажки на улице Пролетарской – в окне на шестом этаже мужчина звал на помощь. Друзья отговаривали девочку подниматься в квартиру, убеждали, что там могло произойти что угодно, даже убийство. Но Мария настояла. Уже на этаже они увидели дым, идущий из-за двери. Дети стучали в квартиру, но хозяин не открывал. Мария увидела на лестничной клетке электрический щиток и предположила, что причиной пожара стало замыкание. Она попросила друзей вызвать спасателей, а сама обесточила жилье. Потом помогла пожарным найти нужную квартиру и развернуть рукав для тушения. Если бы не Мария, финал у истории был бы куда трагичнее – пожар в квартире начался как раз возле входной двери, мужчина оказался в ловушке.

Глава МЧС вручил Марии медаль «За отвагу» и оранжевый берет, местные спасатели подарили ей электронную книгу. Этим признание не ограничилось: тюменка получила нагрудный знак от губернатора «За мужественный поступок», знаки «Юный герой» от «Молодой гвардии» и «Горячее сердце».

– Одноклассники тогда узнали все из интернета и телевизора, отправляли мне статьи, у них было много вопросов. Сейчас же эту историю я вспоминаю редко. Обсуждаю разве что с родителями. В памяти ситуация отложилась как что-то страшное, но тогда я не понимала опасности, – рассказала Мария.

В 2017 году Мария говорила журналистам, что хочет поступить в университет МЧС России, и своим желаниям не изменила. Сейчас девушка учится на заочном отделении факультета пожарной безопасности. Работает бортпроводником в крупной авиакомпании.

Спас малыша из воды

Фото предоставлено героем публикации.

В сентябре 2019 года на тюменской набережной едва не погиб полуторагодовалый ребенок. Но, к счастью, в нужный момент рядом оказался 11-летний Степан Масловский. Эта история так бы и осталась незамеченной, если бы очевидцы не рассказали о подвиге мальчика в соцсетях: пока мама сидела в телефоне, маленький ребенок бегал по бордюру фонтана и в один миг упал в воду. Хотя фонтан был неглубоким, малыш начал захлебываться. На помощь пришел Степан – он сразу схватил ребенка и вытащил на поверхность.

Сам Степан, впрочем, свой поступок героизмом не считает, даже родителям не рассказал. Они тоже узнали обо всем из соцсетей. Но гордиться сыном им это не мешает. Подвиг Степана отметил и губернатор – из его рук мальчик получил региональный знак отличия «За мужественный поступок».

Степан до сих пор пожинает заслуженные плоды популярности:

– В школе тогда отреагировали все учителя, директор поздравила лично. Дети сказали, что другого от Степана и не ожидали. Мы, конечно, не предполагали, что будет столько внимания от правительства, спортивных организаций и СМИ. Бывало, едем с сыном в такси, и водитель спрашивает: «Это о вас пишут?» Так что узнают часто, – рассказал отец мальчика Сергей Масловский.

Недавно Степан отпраздновал 14-летие. Подросток по-прежнему занимается спортом – он и в 2019-м за свою быструю реакцию благодарил бокс и футбол. И хотя мама уговаривала сына пойти в МЧС, у мальчика, как объясняет отец, другие планы.

– Будущее он видит в спорте. Уже сейчас много времени посвящает тренировкам. Степан – капитан команды МФК «Тюмень – 2008».

Тюменцы продолжают удивлять своей смелостью. В июне четверокурсник спас из пожара 13-летнего мальчика, а в прошлом году 9-летний школьник потушил огонь, который мог уничтожить целое село.