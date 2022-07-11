Жестокая тюменка бросила в ветклинике собаку-инвалида: такса ползла за уходящей хозяйкой, волоча парализованные лапки

Жестокая тюменка бросила в ветклинике собаку-инвалида. Фото - ветеринарная клиника "Клевер" г. Тюмень.

Женщина подходит к стойке в ветклиники и спрашивает, во сколько обойдется лечение ее собаки-инвалида, у которой парализованы задние лапки. Полторы тысячи на обследование? Хозяйка фыркает, бросает поводок и пулей вылетает из лечебницы. Несчастная такса Пино заливается жалобным лаем, скулит и изо всех сил пытается ползти за своим человеком. За тем, кто когда-то, когда она была еще маленьким беспомощным комочком, ее приютил и любил.

Равнодушная хозяйка, не оборачиваясь, хлопает дверью автомобиля. Ошарашенные работники ветклиники «Клевер» пытались бежать за женщиной, кричали. Тщетно.

Скриншот из видео ветеринарной клиники "Клевер".

БЕЗРАЗЛИЧИЕ РОЖДАЕТ СОСТРАДАНИЕ

Выложенное в Сеть видео с маленькой собачкой заставило обрыдаться не одну сотню пользователей Сети. И обрушило лавины ненависти на голову расчетливой хозяйке. Особенно шокировал публику тот факт, что машина у женщины есть. А значит, и финансовое положение вряд ли можно назвать бедственным. Но потратить на преданную малышку Пино жалкие полторы тысячи не решилась.

Соцсети клиники оборвались: более 200 человек сообщили ветеринарам, что готовы забрать и вылечить парализованную таксу. Тут же был организован сбор, и за неполных три дня добрые люди пожертвовали несчастной собачке больше 800 тысяч рублей.

ШАНСЫ 50 НА 50

Здоровьем Пино занялись профессионалы. Первым делом, с диагнозом «болезнь межпозвоночных дисков» Пино отвезли в Екатеринбург. Именно тут нашелся хирург, согласившийся прооперировать беднягу. Уральские специалисты посоветовали сделать это как можно быстрее, чтобы исключить риск наступления необратимых последствий. Невролог Василий Кузнецов предупредил: учитывая, что такса на протяжении неопределенно долгого времени жила без задних лапок, шансы, что она снова сможет передвигаться не больше 50 процентов.

7 июля Пино положили на операцию. Несмотря на успешное ее завершение, состояние песика оценивали как средней тяжести.

Сейчас Пино уже лучше; по словам лечащих врачей, собачка в меру актива. Малышка останется в стационаре до вторника для проведения физиотерапии, потом будет решаться вопрос о ее транспортировке из Екатеринбурга в Тюмень. Далее – реабилитация.

– Попытаемся восстановить Пино полностью, но процесс небыстрый и не даёт гарантии на восстановление. Дело в том, что неизвестно, сколько пробыла Пино в таком состоянии до поступления к нам, – сказала Анастасия Колпакчи, директор клиники «Клевер», где нерадивая хозяйка оставила питомца.

СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ

К слову, собранные 800 тысяч клинике не потребовались: ветеринары решили взять все расходы на себя. А человеческая доброта поможет другим брошенным животным: уже определены четыре приюта, куда на эти деньги закупят корма и всё необходимое оборудование.

А соревнование за право стать хозяином малышки продолжается. Врачам продолжают писать добросердечные люди со всей страны. А пока в социальных сетях можно наблюдать десятки сообщений с пожеланием скорейшего выздоровления бедняжке: «Малышка Пино, ты большая молодец, у тебя обязательно всё получится! Спасибо докторам за их бесценную работу!»

Трудно сказать, вспоминает ли такса о своей прежней хозяйке, которая оставила ее в тот момент, когда собаке больше всего была необходима поддержка и внимание. Может быть… Ведь, как известно, собака – это преданный друг человека. К сожалению, очень часто так нельзя сказать в отношении самого человека к своему питомцу. Несмотря на всё, эта история вполне может стать показательной: всё же есть неравнодушные люди, которые не бросят в беде и всегда помогут. Здоровья тебе, малышка Пино! И любящих хозяев!