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Дом. Семья11 июля 2022 5:20

Жестокая тюменка бросила в ветклинике собаку-инвалида: такса ползла за уходящей хозяйкой, волоча парализованные лапки

Выложенное в сеть видео с маленькой собачкой заставило обрыдаться не одну сотню пользователей Сети
Вадим Бегун
Вадим Бегун
Жестокая тюменка бросила в ветклинике собаку-инвалида. Фото - ветеринарная клиника "Клевер" г. Тюмень.

Жестокая тюменка бросила в ветклинике собаку-инвалида. Фото - ветеринарная клиника "Клевер" г. Тюмень.

Женщина подходит к стойке в ветклиники и спрашивает, во сколько обойдется лечение ее собаки-инвалида, у которой парализованы задние лапки. Полторы тысячи на обследование? Хозяйка фыркает, бросает поводок и пулей вылетает из лечебницы. Несчастная такса Пино заливается жалобным лаем, скулит и изо всех сил пытается ползти за своим человеком. За тем, кто когда-то, когда она была еще маленьким беспомощным комочком, ее приютил и любил.

Равнодушная хозяйка, не оборачиваясь, хлопает дверью автомобиля. Ошарашенные работники ветклиники «Клевер» пытались бежать за женщиной, кричали. Тщетно.

Скриншот из видео ветеринарной клиники "Клевер".

Скриншот из видео ветеринарной клиники "Клевер".

БЕЗРАЗЛИЧИЕ РОЖДАЕТ СОСТРАДАНИЕ

Выложенное в Сеть видео с маленькой собачкой заставило обрыдаться не одну сотню пользователей Сети. И обрушило лавины ненависти на голову расчетливой хозяйке. Особенно шокировал публику тот факт, что машина у женщины есть. А значит, и финансовое положение вряд ли можно назвать бедственным. Но потратить на преданную малышку Пино жалкие полторы тысячи не решилась.

Соцсети клиники оборвались: более 200 человек сообщили ветеринарам, что готовы забрать и вылечить парализованную таксу. Тут же был организован сбор, и за неполных три дня добрые люди пожертвовали несчастной собачке больше 800 тысяч рублей.

ШАНСЫ 50 НА 50

Здоровьем Пино занялись профессионалы. Первым делом, с диагнозом «болезнь межпозвоночных дисков» Пино отвезли в Екатеринбург. Именно тут нашелся хирург, согласившийся прооперировать беднягу. Уральские специалисты посоветовали сделать это как можно быстрее, чтобы исключить риск наступления необратимых последствий. Невролог Василий Кузнецов предупредил: учитывая, что такса на протяжении неопределенно долгого времени жила без задних лапок, шансы, что она снова сможет передвигаться не больше 50 процентов.

7 июля Пино положили на операцию. Несмотря на успешное ее завершение, состояние песика оценивали как средней тяжести.

Сейчас Пино уже лучше; по словам лечащих врачей, собачка в меру актива. Малышка останется в стационаре до вторника для проведения физиотерапии, потом будет решаться вопрос о ее транспортировке из Екатеринбурга в Тюмень. Далее – реабилитация.

– Попытаемся восстановить Пино полностью, но процесс небыстрый и не даёт гарантии на восстановление. Дело в том, что неизвестно, сколько пробыла Пино в таком состоянии до поступления к нам, – сказала Анастасия Колпакчи, директор клиники «Клевер», где нерадивая хозяйка оставила питомца.

СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ

К слову, собранные 800 тысяч клинике не потребовались: ветеринары решили взять все расходы на себя. А человеческая доброта поможет другим брошенным животным: уже определены четыре приюта, куда на эти деньги закупят корма и всё необходимое оборудование.

А соревнование за право стать хозяином малышки продолжается. Врачам продолжают писать добросердечные люди со всей страны. А пока в социальных сетях можно наблюдать десятки сообщений с пожеланием скорейшего выздоровления бедняжке: «Малышка Пино, ты большая молодец, у тебя обязательно всё получится! Спасибо докторам за их бесценную работу!»

Трудно сказать, вспоминает ли такса о своей прежней хозяйке, которая оставила ее в тот момент, когда собаке больше всего была необходима поддержка и внимание. Может быть… Ведь, как известно, собака – это преданный друг человека. К сожалению, очень часто так нельзя сказать в отношении самого человека к своему питомцу. Несмотря на всё, эта история вполне может стать показательной: всё же есть неравнодушные люди, которые не бросят в беде и всегда помогут. Здоровья тебе, малышка Пино! И любящих хозяев!

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