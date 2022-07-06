Интеллектуальные системы на страже безопасности тоболяков: в городе 496 камер наблюдают за происходящим

Ростелеком внедряет цифровые решения для повышения жизненного комфорта и культурной среды. Фото: Кира Санникова

В июне свою 435-ю годовщину отметил отец городов Сибири – Тобольск. В разные периоды своей истории город становился родным для многих выдающихся людей, чьи имена были известны всей России, а также центром событий, за которыми следил весь мир. Интересное время Тобольск переживает и сейчас: с одной стороны, сохраняя свою древнюю историю, с другой – активно смотря в будущее, развивая нефтехимический кластер и туризм, внедряя умные технологии, призванные повысить качество жизни горожан.

Интеллектуальные системы на страже безопасности

Так, с 2019 года в Тобольске реализуется соглашение о комфортной городской среде, заключенное между администрацией города и компанией «Ростелеком». В рамках проекта улицы муниципалитета оснащаются умными системами видеонаблюдения. На сегодняшний день в культурной столице региона работает 496 камер, фиксирующих полную картинку происходящего. Из них 163 камеры на 98 городских объектах специалисты компании установили в первом полугодии этого года.

Под наблюдение взяты въезды и выезды из дворовых территорий, а также городские спортивные комплексы. В центре внимания и улицы туристических маршрутов города, а также аллеи Красной площади Тобольского кремля. С помощью камер отслеживается и обстановка в парках, скверах и других объектах с массовым пребыванием людей.

– Фиксация с камер ведется круглосуточно, что позволяет в реальном времени наблюдать за ситуацией городе и оперативно реагировать на правонарушения. Все камеры объединены в единую систему видеофиксации и контролируют обстановку даже в темное время суток. Видеотрансляция ведется в онлайн-режиме, – рассказал директор сервисного центра Тобольск ПАО «Ростелеком» Ленар Курманов.

Фото - Санникова Кира.

Изображение с камер передается в центр обработки данных правительства Тюменской области по защищенному высокоскоростному каналу связи. Все камеры видеонаблюдения в Тобольске подключены к региональной системе «Безопасный город», действующей с 2013 года.

– Сотрудники полиции и единой диспетчерской службы могут в режиме реального времени следить за обстановкой на улицах, оперативно реагировать на штатные ситуации. Благодаря внедрению системы видеонаблюдения в городе в последние годы стабильно снижается процент зарегистрированных преступлений в общественных местах, – отмечает глава города Максим Афанасьев.

Установленные устройства имеют широкий угол обзора и оснащены инфракрасной подсветкой, а корпусы цифровых помощников защищены от влаги и пыли. Оборудование передает изображение в формате Full HD даже при низких температурах воздуха (до минус 50). Проект реализуется полностью за счет средств компании и на базе собственной телекоммуникационной инфраструктуры.

При этом возможности применения интеллектуального видеонаблюдения не ограничиваются только городским пространством, отмечают специалисты. Умные технологии могут быть использованы в коммунальном хозяйстве, например для контроля качества уборки дворовых территорий или как один из инструментов борьбы с лесными пожарами.

– Мы готовы устанавливать камеры видеонаблюдения в каждом районе, подстраивая параметры продуктов под каждый муниципалитет и его задачи, – подчеркнул Ленар Курманов.

Цифровизация культуры

Умные технологии сегодня позволяют приобщиться и к всемирно известным шедеврам культуры. Благодаря развитию сети виртуальных концертных залов жителей любого города могут стать участниками крупнейших федеральных и региональных сценических событий.

Подобная возможность появилась и у тоболяков. Так, на площади кремля жители и гости города могли посмотреть знаменитое музыкальное шоу из Санкт-Петербурга «Классика на Дворцовой», постоянным партнером которого выступает компания «Ростелеком». Эксклюзивная трансляция записи концерта прошла в рамках XIII Музыкального фестиваля «Лето в Тобольском кремле».

Фото - Санникова Кира.

Ценители классической музыки смогли послушать шедевры мировой классики XIX и XX веков в исполнении колоратурного сопрано Марии Алейды, лучшего баса мира Ильдара Абдразакова, драматического сопрано Вероники Джиоевой, петербургского баритона Алексея Маркова, меццо-сопрано огненной Василисы Бержанской и одного из самых востребованных теноров современности Витторио Григоло.

Благодаря высокому качеству видео, звука и профессиональному решению для прямых трансляций, зрители виртуальной сцена на территории Тобольска кремля смогли в полной мере ощутить себя участниками зрелищного концерта классического искусства под открытом небом с участием первых оперных голосов планеты и виртуозных танцевальных коллективов страны.