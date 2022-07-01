В Тобольске неизвестные осквернили стихийный мемориал Юре Шатунову

Фото: Светлана Соколова

Смерть солиста «Ласкового мая» Юры Шатунова повергла в шок и шоу-бизнес, и его преданных поклонников. По всей России стали появляться стихийные мемориалы в память о кумире. Например, в Оренбурге жители организовали памятное место у дома детства Юры, а в Тобольске почтить память певца можно было на Завальном кладбище (именно там похоронены соратник Пушкина Кюхельбекер и писатель Петр Ершов). Однако со вчерашнего дня все изменилось.

– Поехали проверить фотографии Юрия Шатунова на кладбище и обнаружили, что рамки и ангела кто-то украл! У меня нет слов описать боль, которую я чувствую. Ну разве можно так делать, не могу сдержать слез. Рамки я покупала сама, мне не жалко, если бы кто-то ко мне обратился и попросил купить эти рамки. Но брать вот так… это просто кощунство! – возмущается поклонница Юры Светлана Соколова.

А вот так мемориал выглядит сейчас. Фото: Светлана Соколова / Главные новости Тобольска

На фотографии, которую опубликовала Света, действительно видно, что фотографии Юры разбросаны на столе, а рядом лежат белые розы. Кто это сделал, пока непонятно, но, возможно, дети.

– Мы с мужем были вчера на кладбище, и, когда уезжали, к столу подошли двое юношей лет 17. Мне стало интересно, что они там будут делать. Один из них достал из рюкзака какой-то листок в файлике. Я подумала, что-то положить хотят или фото поменять…Ну и мы уехали, – рассказывает Ольга Дорожко.

Известно также, что в связи с инцидентом в полицию никто не обращался.

Перед тем, как поставить столик, стихийный мемориал выглядел именно так. Фото: Светлана Соколова

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что Юру Шатунова похоронили на безлюдном Троекуровском кладбище (вот так выглядит его могила). Останки кумира миллионов девчонок и парней разделили на две половины: одну захоронили на кладбище в Москве, а другую решили развеять над озером, где любил рыбачить Шатунов. Причем вдова Юры, которая пришла на похороны в прозрачной юбке, довела россиян до исступления. После похорон Шатунова она сразу бросилась оформлять наследство, а продюсер Андрей Разин, судившийся с Юрой из-за песен, купил недвижимость за границей. Интересно, что шоу-бизнес проигнорировал похороны Шатунова, за исключением Николая Баскова, Андрея Малахова и Игоря Крутого, который помог похоронить тело Юры.

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