«Презумпция невиновности»: тюменский актер Даниил Могутов - о роли в детективном сериале ТВ-3

Фото: ТВ3

Детективный сериал «Презумпция невиновности» стартует с 7 июля в 18:35 в эфире ТВ-3. Главный герой многообещающего проекта – успешный адвокат, за последние 3 года не проигравший ни одного дела, потому что обладает удивительным даром «чувствовать» невиновность своих подопечных и всегда готов защитить тех, кто оказался в беде. Он берется за самые безнадежные дела, когда против обвиняемого — все улики и показания свидетелей, а единственный способ оправдать подзащитного – найти настоящего преступника.

В сериале играют Кирилл Рубцов, Никита Панфилов, Светлана Устинова, а также - актёр из Тюмени Даниил Могутов, выступающий на сцене столичного театра имени М. Н. Ермоловой.

Когда Вы поняли, что хотите стать актёром? У Вас театральная семья?

Я решил стать актёром в семь лет. Это была моя детская мечта, которую я пронёс через всю жизнь, и смог реализовать в осознанном возрасте, сейчас я работаю в театре актёром. Моя семья совершенно не театральная. Никаких творческих профессий в принципе в роду не было. Единственное – только то, что мама пишет стихи, по моему мнению, очень талантливо.

Даниил, Вы артист театра им. М. Н. Ермоловой с 2014 года, но также у Вас есть опыт в съёмках сериалов. Вы известны по таким картинам, как: «Подольские курсанты» (2020), «Презумпция невиновности» (2018), «Перекрёстки судьбы» (2015) и «Жизнь и судьба» (2012). Расскажите, что Вам ближе – театр или съёмки в сериалах? Почему?

Честно говоря, я снимаюсь мало, поэтому у меня не такой большой опыт в кино. Я могу сказать, что ничего мне не близко, ни театр, ни кино – если честно. Эту профессию я выбрал не потому, что мне нравится выступать, а потому, что мне нравится чувство семьи, нравится чувство объединённого одной целью коллектива и нравится счастье от общего дела. Если это есть, то мне и в кино хорошо. Если этого нет, то мне и в театре плохо. И наоборот.

Даниил Могутов и Даша Мельникова. Фото: ТВ3

Расскажите о своей роли в сериале «Презумпция невиновности». Что запомнилось на съёмках? Как готовились к данной роли? Может быть, Вы столкнулись с трудностями при подготовке к данной роли. Расскажите об этом.

Могу рассказать забавный случай. Я сломал палец на ноге. Он у меня зажил, гипс сняли, но всё равно на него очень больно было наступать. А на съёмках мне нужно было убегать от того, кто меня догоняет (улыбается). И я так – хромая, от него убегал. А снимали это всё ещё таким широким охватом местности, и я не знаю – видно вообще там это в кадре или нет.

Как Вы попали в театр Ермоловой? Хотели именно сюда?

Нет, я не хотел попасть именно в этот театр. У меня просто есть судьба, и было огромное желание стать профессиональным артистом, оно меня подталкивало к каким-то обстоятельствам, событиям. Подталкивало по инерции, когда я уже этого не совсем хотел. После института я не думал, что буду актёром. Но так сложилась классическая история. Можно сказать, что мой однокурсник позвал меня показаться в театр, и я пошёл за компанию. Меня взяли, а его нет. Вот так сложилась жизнь, и я остался в этом театре. И до сих пор служу этому театру.

Нам известно, что Вы пишите музыку и стихи. Вы учились в музыкальной школе?

С чем мне в жизни повезло – так это с учителями, которые встречаются на моём пути. И одним из таких учителей был Богданов Виталий Семёнович, преподаватель музыкальной школы. Я у него отучился по классу гармония. Сначала просто в общеобразовательной музыкальной школе, а потом уже 2 курса колледжа закончил. Затем всё бросил и поехал поступать в Ярославский театральный институт. Да, я имею музыкальное образование, и первые песни сочинял именно когда учился в музыкальном колледже. Да, я сочинял стихи, учась в этом музыкальном колледже, посвящал их молодым, красивым, прекрасным талантливым девушкам. Вот такая история.

Кто Вас вдохновляет на музыкальное творчество? Может быть, какие-то жизненные события, переживания?

Я долгие годы вдохновлялся грустью и одиночеством. Но потом я вылечился, и теперь я счастливый человек, слава Богу (смеётся). Но стихи больше не пишу. Потом подумал, что так неправильно, так нельзя. Стихи всё равно нужно писать, нужно творить. И я прошёл долгий путь исцеления, чтобы писать из радости стихи и вообще – творить из радости. Теперь я черпаю вдохновение из юмора. Я могу сочинить шутливую песню, могу сочинить песню кому-нибудь на день рождения, чтобы это был подарок, чтобы это было приятно и мне, и другим. Вдохновляет меня мало что, если честно (смеётся). Вдохновляет Александр Дольский – мой любимый композитор, поэт, музыкант. Сейчас я вдохновляюсь больше джазовой музыкой – Оскар Питерсон; классикой – Шопен, Дебюсси.

Даниил Могутов на сцене театра. Фото: ТВ3

С кем из режиссёров Вам хотелось бы поработать? Какую роль сыграть? Можно рассказать отдельно о театральной роли и о роли в кино.

Хороший режиссёр для меня имеет собирательный образ. Я просто люблю людей, с которыми у меня есть контакт, с которыми у меня есть связь, и с которыми можно что-то творить – не важно – опытный этот режиссёр или новенький. Главное, чтобы у нас был коннект с ним.

Ходите ли Вы сами в театр?

Хожу очень редко. Своего хватает.

Вы родом из Тюмени, расскажите, давно ли Вы были на малой родине? Как, по-вашему мнению, развивается город?

Да, я сам из Тюмени. Давно не был на родине. Я туда где-то раз в три года приезжаю на недельку. Честно говоря, мне хватает, но всё равно я скучаю по друзьям, по маме с папой. Город развивается очень стремительно, и это грустно. Потому что хочется приехать в место, где ты был ребёнком. Увидеть ту природу, которая там была в то время. А приезжаешь – и видишь не природу, не те места, в которых ты рос, а какие-нибудь ЖК, кооперативы, дома, здания, новостройки и так далее.

Есть любимые места в Тюмени? Куда бы Вы рекомендовали сходить туристу?

В Тюмени красивая набережная. Можно съездить на горячие источники, которые находятся в Тюменской области. Лучше на природу съездить!

Расскажите о своих ближайших творческих планах.

Я просто хочу быть автором своей жизни и дарить благо людям! Вот все мои планы.