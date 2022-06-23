«Юра не ставил себя на заоблачные высоты»: организатор уральского тура Шатунова – о работе с солистом «Ласкового мая»

Фото: Оксана Войнова / https://vk.com/shatunovyuriy

Вместе с Юрой Шатуновым, который скоропостижно скончался в карете скорой помощи на 48-м году жизни, ушла целая музыкальная эпоха, как бы это банально не звучало. Свой последний концерт Юра дал пять дней назад в Подольске, а тюменские поклонники подпевали кумиру 3 февраля. В тот день экс-солист «Ласкового мая» вышел на сцену филармонии с программой «Не молчи… & лучшее». Организатором концерта тогда выступил индивидуальный предприниматель Павел Ильин, который рассказал нам о работе с артистом.

– Каких-то особых требований Юра и его команда не выдвигали, – говорит Павел Михайлович. – Все выступления проходили по стандартной схеме: проживание в гостинице, еда, площадка, райдер самый обычный, без всяких изысков. Всю аппаратуру они возили с собой в микроавтобусе. Сам я с ним мало общался, в основном с его концертным директором решал технические вопросы.

По словам организатора уральского тура, последний концерт Шатунова в Тюмени прошел не с аншлагом, были свободные места. Однако организаторы все равно хотели повторно привезти певца в Тюмень и в другие города Урала, потому что знают, насколько Юру тут любили.

– Помню, мы арендовали «Лексус 570» и наняли водителя, который возил Шатунова и его команду по городам УрФО – Екатеринбург, Курган, Тюмень. Ничего звездного у него не было, вполне доступный товарищ. Конечно, из деликатности мы как организаторы не злоупотребляли его открытостью, но и он себя не ставил на заоблачные высоты, несмотря на напряженный график. Директор у него хороший, курировал, опекал и решал все вопросы артиста.

О кончине Юры Шатунова Павел Михайлович говорит с грустью, ведь парень гораздо моложе его самого.

– Мы все помним его путь. Много было необоснованных наездов со стороны Разина, я считаю. Пусть земля ему будет пухом…

Напомним, Юра Шатунов скончался 23 июня 2022 года в Москве. В последние часы жизни он уже не мог сам ходить, хватался за сердце. Однако многие находят нестыковки в обстоятельствах смерти артиста и считают, что родственники что-то скрывают. Вдова Юры Шатунова уверена, что его и двух других участников группы сгубило проклятье.

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