Одиннадцатилетний тюменец Костя Кобзев испек для шоу «Кондитер. Дети» торт в виде нефтяной вышки

Фото: скриншот с видео

Одиннадцатилетний Костя Кобзев из Тюмени попал в финал шоу телеканала «Пятница» под названием «Кондитер. Дети». На суд жюри, в которое вошли ведущие Ренат Агзамов, Ольга Вашурина и Нина Тарасова, мальчик презентовал невероятный торт – шоколадный бисквит с соленой карамелью в виде нефтяной вышки (так сказать, символа большой Тюменской области). По словам мальчика, сладкий шедевр он готовил сам, добавив для вкуса сырный крем.

Ведущие не поверили, что 11-летний ребенок смог самостоятельно испечь торт с соленой карамелью, ведь и взрослые не всегда могут похвастаться таким мастерством.

– Если честно, я первый раз работал с изомальтом (заменитель сахара, разновидность сахарного сиропа, который используется в кондитерском деле. – Ред.). У меня было очень много попыток, но добился того успеха, который мне нужен, – рассказывает Костя.

Чтобы узнать, правда ли юный тюменец испек торт без какой-либо помощи, ведущие провели «эксперимент на честность». Надо сказать, что парнишка его прошел без всяких проблем, рассказав, каким образом он готовил изомальтовую «нефть». Да и сам тортик получился выше всяких похвал!

– Костя, я коротко скажу: фееричный торт! Идеальный баланс текстуры, сочности, вкуса. Браво! – поблагодарила мальчика за десерт Нина Тарасова.

– Я обычно ищу какие-то недостатки в тортах, но в этот раз не могу ничего найти. Торт идеален! – отметила Ольга Вашурина.

А Ренат Агзамов признался, что готов пригласить Костю в Дубае в качестве помощника, чтобы умения мальчика пригодились в изготовлении большущего десерта. В качестве небольшого подарка Костя подарил ведущим бутылочку с настоящей тюменской нефтью с надписью «Недра земли».