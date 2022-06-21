О чем говорил губернатор Тюменской области Александр Моор во время «прямой линии». Главное. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Завершилась девятая прямая линия губернатора Тюменской области Александра Моора. За полтора часа трансляции глава региона ответил на 39 самых животрепещущих вопросов, волнующих жителей региона. «Комсомольская правда» – Тюмень» публикует главные тезисы его ответов.

ЖКХ

Почти все коммунальные ресурсы в Тюменской области стоят меньше фактической стоимости их производства. По словам Александра Моора, с 1 июля 2022 года снижен порог предоставления субсидии на оплату ЖКХ.

– Если расходы семьи на оплату ЖКХ превышают 20 процентов, то на все превышение выплачивается субсидия из бюджета. Нуждающиеся не останутся без нашей помощи. Для получения субсидии нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства, – рассказал губернатор, отвечая на вопрос о повышении тарифов на коммунальные услуги.

Сама же коммунальная инфраструктура в Тюменской области активно развивается. На сумму почти 29 млрд рублей (из которых 24 – средства концессионеров) заключили 13 концессионных соглашений в отношении объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения. К централизованной системе водоснабжения подключат ещё 15 населенных пунктов, что позволит обеспечить питьевой водой ещё 33 тысячи человек. А в Тобольске реконструируют жуковскую насосную фильтрованную станцию и сети водоснабжения.

А ещё регион подготовил предложение для защиты будущих собственников жилья от высоких тарифов на теплоснабжение. По словам Моора, решение создать собственную котельную (если дом построен за пределами ТЭЦ) – единственное верное.

– Во всех других случаях – обуза для потребителей, так как жильцы будут платить больше за тепло. Обращаю внимание тех, кто покупает новые квартиры: обязательно поинтересуйтесь у застройщика, какая коммунальная организация будет поставлять тепло. Такую информацию может дать наш департамент по тарифной политике, – подчеркнул Александр Моор.

Тарифы и ЖКХ. Инфографика. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Жилье и городская среда

В 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» из аварийного жилья расселят более 7 тысячи человек. Эти люди жили на почти 113 тысячах «квадратов», что составляет 88% от установленного на 2022 год показателя. За полгода в регионе введено почти 600 тысяч кв. метров жилья: рост к показателю 2021 года составил 162%

Выплаты

За долгий брак единовременную выплату получили уже 2 тысячи семейных пар. В начале 2022 года в Тюменской области приняли нормативный акт, и с марта супругам в общей сложности выплатили около 53 миллионов рублей.

Все выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ, получат по 100 тысяч рублей. Пока таких ребят – 39, а ишимская выпускница Асель Исалимова набрала аж 200 баллов – по русскому и истории.

Дороги

В этом году в Тюменской области отремонтируют около 600 километров дорог, из которых почти 150 километров подлежат ремонту в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объем финансирования составит около 7 млрд рублей.

Вертолетное сообщение

19 труднодоступных пунктов Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов обеспечены надежным вертолетным сообщением. По словам Александра Моора, в правительстве стараются максимально охватить население, учитывая мнение жителей отдаленных территорий.

В 2022 году планируется выполнить почти 300 рейсов и перевезти почти 10 тысяч пассажиров, что на 7% больше, чем год назад.

Здравоохранение

На Мысу появится новая поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену. Для нее уже подобрали земельный участок и разработали медико-техническое задание. Идут предпроектные работы.

За счет средств бюджета Тюменской области системами непрерывного мониторинга глюкозы обеспечены 424 ребенка. Решение о предоставлении детям аппаратов НМГ принято во время предыдущей прямой линии.

На 400 миллионов рублей, заложенных на медицину, оснастят новым оборудованием больницы в Ишиме, Исетском и Казанском районах, Нижней Тавде и Каскаре. Для тюменской городской поликлиники № 14 купят флюорограф, маммограф, аппарат УЗИ и рентген-аппарат.

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