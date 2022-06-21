«С видом на море»: тюменцам рассказали, какую недвижимость реально купить на юге

Какую недвижимость реально купить на юге России? Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Тюмени обсудили, насколько реально сейчас купить квадратные метры у моря, а именно в Краснодарском крае, и как изменились цены на недвижимость. Круглый стол «С видом на море: покупаем квартиру или дом на юге» прошел в формате онлайн.

Спикеры рассказали об актуальных предложениях на рынке недвижимости Краснодарского края, не оставив без внимания специфику юга. Как отметила руководитель пресс-службы департамента строительства Краснодарского края Ирина Шевченко, регион традиционно входит в тройку лидеров по вводимому жилье среди субъектов Российской Федерации. За четыре месяца текущего года введено около 2,7 млн кв. м, что в 2,3 раза превышает аналогичные показатели прошлого года.

– Несмотря на экономические условия, рост стоимости металла и других материалов, отрасль показывает отличные результаты. Только за 4 месяца от строительных организаций поступило 5,6 миллиарда налоговых отчислений. Строительный сектор – одна из главных отраслей, обеспечивающих пополнение доходной части бюджета, – рассказала Ирина Шевченко.

Спикер добавила, что благодаря действиям администрации края и поддержке муниципалитетов строительные компании активно включились в процесс развития социальной инфраструктуры. На сегодняшний день возводится порядка 200 объектов в сфере здравоохранения, образования, физической культура и спорта.

СПРОС РАСТЕТ

Не теряют интерес к южной территории и жители Тюменской области, а также северных округов. По словам директора по франчайзингу и региональному развитию агентства недвижимости «Сова» Станислава Бусыгина, с начала периода отпусков, когда у людей появилась возможность поехать отдохнуть, а заодно присмотреть интересующий объект, наблюдается повышение спроса. Только по Сочи он увеличился примерно на 25%. Эксперт прогнозирует, что по курортным объектам недвижимости этим летом спрос превысит показатели прошлого года в 2 – 2,5 раза.

– Если говорить о стоимости объектов, то в отличие от большинства регионов России, курортная недвижимость во все кризисы всегда дорожала. Эта тенденция сохраняется. На ценовую политику также влияет мораторий на строительство, объявленный в Сочи. Изменился и портрет клиента инвестора по Сочи. Стало больше тех, кто желают не купить и перепродать, а купить и сдать в аренду, – рассказал Станислав Бусыгин.

Спикер отметил, что для таких собственников «Сова» готова предложить удобный сервис – «доверительное управление». Многие уже успели оценить его преимущества. Удобно, когда все заботы берут на себя специалисты агентства недвижимости: от наполнения квартиры необходимой мебелью и предметами быта до оплаты коммунальных платежей. Собственник лишь своевременно получает оплату от арендодателя.

Активно рассматривают жители «тюменской матрешки» варианты для переезда и в другие, менее популярные Краснодарского края. Например, выбирая объект в Анапе, покупатель может рассчитывать на сделку «ключ в ключ» – продать одно-двухкомнатную квартиру в Тюмени и без доплат прибрести в Анапе. А вот в соседнем Новороссийске стоимость квадратного метра чуть выше.

– Сохраняется спрос и на сам Краснодар. Этот рынок более понятен нашему покупателю с севера, потому что там идет застройка большими жилыми комплексами с необходимой инфраструктурой: школами, детскими садиками, поликлиниками. Стоимость объектов здесь также будет чуть выше, чем в Тюмени. Но мы можем подобрать ипотечные программы, что позволит клиенту выгодно приобрести жилье в Краснодаре, – подчеркнул Станислав Бусыгин.

Спикер добавил, что «Сова» также открыла офисы двух районах Сочи – Новое и Лазаревское, где есть загородная недвижимость, которая по стоимости доступна тюменскому клиенту. В том числе можно приобрести участки под строительство.

ЕСТЬ ЧТО ВЫБРАТЬ

Жители УФО, в том числе Тюменской области и округов – в числе постоянных покупателей недвижимости крупнейшего застройщика Краснодарского края и России – «Югстройимпериала». Руководитель отдела продаж строительной компании Паруйр Варданян рассказал, что на Уральский Федеральный округ приходится 8% продаж, из них на Тюменскую область – 20,8%, Ханты-Мансийский автономный округ – 26,8% и Ямал – 13,4%

– В месяц практически 100 – 150 человек из Уральского Федерального округа покупают квартиры в наших жилых комплексах. Это достаточно большой объем инвестиционного потока. Причем большинство покупают именно для жизни, хотя инвестиционная привлекательность наших объектов тоже достаточно высока, – отметил спикер.

Это объясняется тем, что застройщик возводит современные, комфортные для проживания жилые комплексы, уделяя серьезное внимание развитию социальной инфраструктуры. Яркий пример тому – ЖК «Родные просторы», третий по объемам в столице края, где на сегодняшний день открыт парк отдыха площадью 9 гектаров, построен детский сад «Веснушки» на 250 мест. В процессе возведения еще два детских сада на 630 мест и школа на 1 550 мест, а также фитнес-центр.

Еще одна особенность жилых комплексов – оборудованная по современным стандартам придомовая территория. Закрытые дворы, фонтаны, беседки, холлы с библиотеками, ресепшен – все это повышает уровень комфортного проживания в городе. Кроме того, все комплексы отличаются уникальной архитектурой. Первым крупным проектом компании стал ЖК «Империал», построенный 8 лет назад. Он расположен рядом с аэропортом, на въезде в Краснодар, и пассажиры приземляющихся самолетов невольно обращают внимание на него.

Помимо столицы края, застройщик также реализуется объекты в Туапсе, Армавире, в Новороссийске. В последнем, например, возводится ЖК «Босфор». Первый дом введут в эксплуатацию уже в этом году. И совсем скоро собственники начнут получать ключи от своих новых квартир с отделкой под ключ.

– На сегодняшний день в этом жилом комплексе еще есть хорошие варианты по цене – двухкомнатные квартиры площадью 70 квадратов стоят в районе 9 миллионов рублей. В целом и в Новороссийские, и в Туапсе мы готовы подобрать покупателю доступные и интересные квартиры от студий до пентхаусов, – добавил Паруйр Варданян.

Он отметил, что большая часть сделок (85%) проходит с использованием различных ипотечных программ. Потенциальным покупателям застройщик также готов предложить индивидуальные условия, позволяющие выйти на покупку с пониженной ставкой и комфортным ежемесячным платежом.

ЕСЛИ СОЧИ, ТО АПАРТАМЕНТЫ

Присмотреться к такому типу недвижимости, как апартаменты, тем, кто желает купить объект в Сочи, посоветовала заместитель генерального директора инвестиционно-строительной компании «Vertex» Эльза Юшина. Она отметила, что за последние годы недвижимость в Сочи стала четко делиться по классам: эконом, комфорт, элит и де-люкс. Наибольший рост стоимости объектов как раз наблюдется в классах бизнес и элит. Если говорить о рынке – на классы эконом и комфорт цена не увеличилась, а по некоторые объектам даже упала.

– С конца февраля наблюдалось снижение спроса по понятным причинам. Но с середины мая, когда ситуация на рынке немного стабилизировалась, фиксируется постепенное повышение. Сейчас оно уже на уровне 15 процентов – это серьезный рост. Всем, кто думает о покупке недвижимости в Сочи, лучше поторопиться – дешевле она точно не будет, – добавила спикер.

Более того, Центральный банк вновь понизил ключевую ставку. Следовательно, тот отложенный спрос, который был у людей, начнется сейчас реализовываться. Все предложения, в том числе в классах эконом и комфорт, начнут расти. Сейчас самый удобный момент, чтобы выбрать себе квартиру, считает Эльза Юшина.

– Продолжает действовать мораторий на строительство, от которого город только выиграет: станет краше, удобнее, исчезнут пробки летом. При этом большинство реализуемых квадратных метров – это апартаменты. Этот коммерческий вид недвижимости широко представлен именно в Сочи. Курортный город диктует свои правила. Инфраструктура предполагает комфортный отдых, бассейны, прогулочные зоны, велодорожки. В апартаментах приятно и отдыхать самому, и можно выгодно сдавать, – рассказала эксперт.

Она пояснила, что в Сочи тяжело с комплексной застройкой. Здесь крайний дефицит земельных участков. Половина территорий города – это национальный парк, который администрация муниципалитета совместно с застройщиками стремятся сохранить при строительстве. Нет такого размаха, как в Краснодаре. Сочи – это 145 км побережья с одной стороны и горы – с другой.

Учитывая специфику, в компании Vertex пошли по пути строительства домов клубного формата. На сегодняшний день возведено 18 многоквартирных объектов. Все свои проекты застройщик реализует за свои деньги, не привлекая дольщиков и продавая квартиры уже в готовых домах.

– У нас нет задачи стать застройщиком, который засаживает гектары. У нас немного иной подход. Наша компания возводит дома клубного формата, старается облагораживать территорию. Мы еще и агентство недвижимости и наряду с собственными проектами реализуем объекты партнеров-застройщиков. Продаем только проверенные объекты от тех компаний, с кем у нас заключены официальные контракты, – подчеркнула Эльза Юшина.

В настоящее время компания реализует проект по строительству двух многоквартирных домов в классическом стиле в Сириусе. Данный поселок в Краснодарском крае объявлен федеральной территорией, что предполагает особую концепцию его развития. Второй проект – в Эсто-Садки. Данный поселок находится в 4 километрах от знаменитого горнолыжного курорта Красная Поляна. Это апартаментный комплекс из четырех домов с бассейном и благоустроенной территорией. В ближайшее время компания планирует вывести объекты в продажу.

ИПОТЕЧНЫЙ БРОКЕР В ПОМОЩЬ

О том, на какую помощь при покупке квартиры с помощью заемных средств может рассчитывать потенциальный покупатель, рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования агентства недвижимости «Сова» Ксения Костылева. Она отметила, что, обратившись к ипотечному брокеру, человек может не только получить консультацию, но и непосредственно подать заявку в банк, получить полный спектр услуг в режиме одного окна.

– От этапа консультации, чтобы выявить потребность, какая недвижимость нужна, под какую программу, и до сбора документов и подачи заявки в банк. Задача, которая стоит перед ипотечным центром – это одобренный клиент. В нашей базе более 20 банков, мы нацелены на результат. Говоря о режиме одного окна, мы также подразумеваем страхование недвижимости жизни заемщика, по которым готовы предложить выгодные тарифы, – отметила спикер.

Ксения Костылева подчеркнула, что давние партнерские отношения с банками дают возможность клиентам агентства недвижимости выйти на сделку со сниженной процентной ставкой. Преференция в один процент, которую получает потенциальный покупатель, подавая заявку через «Сову», ощутимо отразится и на ежемесячных платежах, и на сроке кредитования.

По словам спикера, в числе наиболее популярных ипотечных продуктов по-прежнему льготные программы кредитования. В первую очередь, это господдержка – 2020, куда входит и «семейная ипотека». В этом процессе ипотечный брокер как раз может помочь клиенту определиться, потребность в каком жилье какой программой ему бы хотелось закрыть.

– Под каждую программу есть свой портрет клиента. Нет двух схожих ситуаций и схожих ставок. Настоятельно рекомендую клиентам помнить это и не примерять на себя опыт родственников и знакомых. Мы за индивидуальный подход: условия всегда разные и ставка может отличаться. Чтобы обладать полной информацией, нужно проконсультироваться по своей ситуации, своему объекту, подать заявку и понять, какие условия могут быть предложены банками конкретному клиенту, – подытожила Ксения Костылева.