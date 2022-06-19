В селе Медведево Голышмановского округа ремонтируют фельдшерско-акушерский пункт

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В селе Медведево Голышмановского округа идёт капремонт фельдшерско-акушерского пункта. Неоднократно местные жители на сходах граждан обращались с такой просьбой к представителям муниципальной власти.

- Мы наш медпункт называем многострадальным — столько лет стоит неухоженным. У нас все объекты соцкультбыта сконцентрированы в центре села — неподалёку друг от друга. Обветшалое и неприглядное здание ФАПа выбивалось из общего архитектурного ансамбля. Здесь работают выпускницы нашей школы. Они вернулись после обучения домой, чтобы помогать людям, лечить их — это благородное дело. Считаю, что условия работы для наших медиков должны быть лучше, - говорит местная жительница Людмила Кутырёва.

Как рассказала заведующая Медведевским ФАПом Светлана Симонова, установили пластиковые окна ещё зимой, а сейчас перекрывают крышу. В планах — обшить здание металлосайдингом, поставить входную группу. У нас проведут канализацию, наконец-то сделают санузел в помещении. Потом будет косметический ремонт в кабинетах, их обустроят по СанПиНу.

Капремонт ФАПа ведётся за счёт муниципального бюджета. Медики продолжают исполнять свои обязанности. Скоро в их распоряжении появится ещё и автомобиль «Лада-Ларгус», чтобы оперативнее оказывать населению медицинскую помощь. Фельдшеры обслуживают население двух населённых пунктов, в которых прописаны более 600 человек.

Всего на территории Голышмановского округа действуют 39 фельдшерско-акушерских пунктов, из них шесть требуют капитального ремонта. Три ФАПа планируется заменить на модульные — в сёлах Евсино, Черемшанке и Голышманово.