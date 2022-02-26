Голышмановские активисты знают, как поднять людей с дивана на реализацию соцпроектов

Фото: благотворительный фонд «НАШЕ ВРЕМЯ». Русская изба а деревне Земляная.

27 февраля в России отмечается день некоммерческих организаций. На данный момент в Голышмановском округе действуют около 10 социально-ориентированных НКО, которые вплотную сотрудничают с муниципальным ресурсным центром. У Голышмановского округа имеется много наработок по технологиям активизации населения, которые можно взять за основу.

- Гражданская активность - важная составляющая в социально-экономическом развитии территории. Начиная с 2014 года, мы, совместно с муниципальной властью, проводим конкурсы поддержки активных жителей, которые хотят жить лучше и сами прикладывают усилия к повышению качества жизни. Наши инициативные граждане сами проводят событийные мероприятия, строят спортивные и детские игровые площадки, создают памятные места, разбивают парки, скверы и патриотические аллеи, благоустраивают села, занимаются развитием сельского туризма, - подчеркнула руководитель местного ресурсного центра и исполнительный директор БФ «Наше время» Ольга Бадрызлова.

Так, есть уже три места, куда смело можно приглашать гостей - русская изба в Земляной, чувашская изба в Медведево и музей под открытым небом в Боровлянке.

Фото: благотворительный фонд «НАШЕ ВРЕМЯ». Русская изба а деревне Земляная.

Фото: благотворительный фонд «НАШЕ ВРЕМЯ». Русская изба а деревне Земляная.

Также в Голышмановском округе проводится три грантовых конкурса при поддержке органов местного самоуправления. На участие в них поступило 60 заявок от неравнодушных голышмановцев. В этом году защита проектов пройдет в формате Ночи гражданской активности - в вечернее время.

Как отметил глава округа Александр Ледаков, сегодня каждому дана возможность для реализации своих способностей и только от личного желания гражданина зависит - будет ли он участвовать в развитии своего родного края.

Добавим, что в составе Уральской сети - 17 региональных и муниципальных ресурсных центров. Среди них Голышмановский РЦ занимает второе место по успешности ведения работы, уступив лишь городу Тюмени.