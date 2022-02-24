В Тюмени продают слона за один миллион рублей

Фото: Авито Фото: Авито.

Всем известное выражение «А ты купи слона» теперь имеет вполне реальное значение. Такую уникальную возможность предоставил на сайте продаж тюменец по имени Ибрагим. На фото объявления красуется слоненок, которого оценили в один миллион рублей.

«Продаю слона», – указано в описании товара.

Продают животное в Центральном районе Тюмени. Интересно, что вид товара указан как «Игрушки», состояние новое, а категория – «Товары для детей и игрушки». Правда, для такой «игрушки» и квартира должна быть немаленькая…

Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» позвонил продавцу, чтобы узнать о товаре чуть больше. Сначала нам сообщили, что слона действительно продают, но после изменили свое решение, и раздражительно ответили, что никакого слона в продаже нет. Позже бросили трубку.

Существует ли слон на самом деле и, если да, то где он обитает – большой вопрос. Попытка дозвониться до продавцов второй раз оказалась неудачной – трубку больше никто не брал.

Тюмень богата на экзотических животных. Так, местные жители очень любили верблюда по имени Кеша, который покорял тюменские сердца с первых минут. Но, к сожалению, известный верблюд умер в центре помощи диким животным под Санкт-Петербургом. Его перевезли туда в апреле 2020 года после многочисленных жалоб активистов на условия его содержания. Работники питомника уверяют, что животное было здоровым и его смерть стала для всех шоком.