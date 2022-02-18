Быть бдительными, чаще менять пароли: тюменцам рассказали, как не попасться на уловку мошенников

Экспертная встреча состоялась в формате онлайн на площадке "Комсомольской правды-Тюмень".

В Тюмени прошел круглый стол «Защити свои финансы: как не попасться на удочку мошенников». Горожанам рассказали о популярных схемах обмана и способах борьбы с ними, а также объяснили, почему важно повышать финансовую грамотность.

В мероприятии приняли участие: эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская, директор по развитию «Ростелеком-Солар» направления «Кибербезопасность для населения» Олег Седов, начальник отдела безопасности Отделения Банка России по Тюменской области Виктор Сиренко, старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска УМВД РФ по Тюменской области Виталий Маслов и начальник отдела уголовного розыска УМВД России по городу Тюмени подполковник полиции Ренат Николаев.

В ходе мероприятия спикеры отметили, что тема кибермошенничества остается по-прежнему актуальной. Несмотря на все усилия Банка России, банков, операторов связи, правоохранительных органов, СМИ и общественных организаций, граждане продолжают пренебрегать элементарными правилами финансовой безопасности, вновь и вновь становясь жертвами мошенников.

И хотя по Тюменской области цифры немного уменьшились, телефонные и интернет-мошенники не сидят сложа руки. Так, по словам начальника отдела уголовного розыска УМВД России по городу Тюмени подполковника полиции Рената Николаева, в 2021 году по территории города Тюмени зарегистрировано 3 514 преступлений, совершенных с использованных информационно-телекоммуникационных технологий. Снижение по сравнению с 2020 годом составило 1,9%. Раскрываемость данных видов преступлений по итогам 2021 года составила 17,2%, что на 7% больше аналогичного периода 2020 года.

– Январь 2022 года начался с небольшого увеличения количества зарегистрированных преступлений на 1,3 процента, их число достигло 239. Вместе с тем увеличилась и раскрываемость на 1,3 процента, – пояснил подполковник полиции Ренат Николаев.

Аналогичная ситуация складывается и по области. Согласно цифрам, озвученным старшим оперуполномоченным Управления уголовного розыска УМВД РФ по Тюменской области Виталием Масловым, в январе в отношении жителей региона совершенно 505 преступлений из них 108 по статье «Кража» и 228 по статье «Мошенничество». За 2021 год всего совершенно 7 368 преступлений: из них по статье «Мошенничество» – 3 116, по статье «Кража» – 1 958. Раскрываемость составила 15%.

Неутешительная статистика и по данным Банка России. Как рассказал начальник отдела безопасности Отделения Банка России по Тюменской области Виктор Сиренко, за третий квартал 2021 года количество операций, проведенных без согласия клиента, в целом по России выросло на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а объем похищенных средств – на 20%. Только за третий квартал прошлого года россияне отдали мошенникам 3,2 млрд рублей.

– По данным Банка России, 64 процента хищений со счетов граждан совершено с помощью обмана или методов социальной инженерии: клиентов убеждали самостоятельно перевести деньги на счета мошенников. Основным каналом атаки злоумышленников остается звонок на мобильный телефон клиента банка (80 процентов), на втором месте по числу атак – интернет-ресурсы, на которые клиент заходит самостоятельно (сайты, баннеры, реклама в социальных сетях и т. п.) и оставляет свои персональные данные и реквизиты платежных карт (10 процентов), – пояснил Виктор Сиренко.

Спикер подчеркнул, что злоумышленники оперативно подстраиваются под актуальную повестку, меняют свои схемы и сценарии для кражи денег у граждан. Поэтому новости о мерах государственной поддержки, социальных выплатах, вакцинации, различных сервисах портала госуслуг часто берутся на вооружение в криминальных схемах.

В свою очередь эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская отметила, что многие люди пытаются самостоятельно справиться с ситуацией, став жертвой мошенника. Зачастую им сложно даже признаться самим себе, что они совершили ошибку и позволили себя обмануть, не говоря уже о том, чтобы поделиться этим с близкими людьми или обратиться в правоохранительные органы.

– Человек может полгода-год молча жить с этой проблемой, пока ему не становится сложно справляться с ситуацией как материально, так и психологически. Нередки случаи, когда и визит к участковому не дает результатов. Пострадавшему начинают говорить: ну вы же сами сказали свои данные, перешли по неправильной ссылке, продиктовали код из эсэмэски, смысла писать заявления нет. Мы участвуем в работе межведомственных групп совместно с прокуратурой, Минцифрой, с правоохранительными органами, – пояснила Александра Пожарская.

Эксперт подчеркнула, что в целом процент возбуждения уголовных дел по России составляет всего 10% от поступающих от граждан заявлений. Поэтому люди начинают самостоятельно искать решение вопросов.

– Еще одна проблема заключается в том, что граждане очень плохо знают, куда обращаться за помощью. Они всё еще питают надежду, что, если отдали деньги, им помогут их вернуть, но это, к сожалению, не так, - резюмировала Александра Пожарская.

То, что данные о людях стали предметом интереса как крупных корпораций, так и мошенников, ни для кого не новость, считает директор по развитию «Ростелеком-Солар» направления «Кибербезопасность для населения» Олег Седов. Поэтому любой экспертный разговор о популярных способах обмана и новых схемах – это всегда риск, что кто-то возьмет их себе на вооружение.

– Но главное и простое правило, которое мы должны помнить: технологии преступления не совершают, совершают люди, которые стоят за этими технологиями. Раньше преступники вытачивали отмычки, сейчас программы, способные под благовидным предлогом пробраться на ваши устройства, копируются легко, – подчеркнул спикер.

Олег Седов обратил внимание на то, что, если говорить про общий сценарий, который используют злоумышленники, ничего нового не придумано. Есть два этапа: первый – это шокировать жертву. В текущей ситуации у мошенников предостаточно информационных поводов: перекрытие границ на фоне пандемии, предложение существенно сэкономить и купить какой-то товар выгодно, перейдя по ссылке. Всегда подчеркивается, что предложение ограничено и действует только сейчас. Дальше злоумышленники должны перевести общение с жертвой из состояния стресса в стадию «мы твои друзья» и поможем оперативно купить авиаперелет, какой-либо товар и т. д.

– При этом сами люди по-прежнему проявляют беспечность. Они выкладывают много данных о себе, не обновляют пароли в социальных сетях, на госуслугах, и этими данными можно пользоваться, – добавил Олег Седов.

Эксперт дал несколько советов, каких фраз лучше избегать, если вам поступил подозрительный звонок. Так, не стоит представляться в начале разговора и использовать в разговоре со злоумышленниками слова «да» и «нет». Специалист рекомендует говорить короткими, даже невнятными фразами, а также связаться с банком по указанному на официальном сайте или карточке номеру и сообщить о произошедшем.

Все участники экспертной встречи сошлись во мнении, что следует еще раз проговорить элементарные правила поведения, когда поступает подозрительный звонок, в кругу своих близких, периодически обновлять пароли к своим аккаунтам и делать их посложнее.

Системная работа по снижению числа преступлений в этой сфере ведется и на государственном уровне. Так, по данным Банка России, в декабре прошлого года вступили в силу два федеральных закона, направленных на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством: о блокировке звонков и SMS-сообщений из-за рубежа по подменным номерам и о внесудебной блокировке мошеннических сайтов.

Что касается мошеннических сайтов, то теперь по инициативе Банка России они блокируются во внесудебном порядке в течение нескольких дней. Раньше эта процедура могла занимать месяцы. За третий квартал текущего года Банк России инициировал блокировку почти 2 000 интернет-ресурсов, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность.

Также в последнее время Банк России предложил ряд мер, направленных на защиту интересов граждан в сфере кибербезопасности. Первое – усовершенствовать меры противодействия мошенническим переводам. Второе – изменить механизм возврата похищенных злоумышленниками средств.