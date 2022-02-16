В Тобольске школьники решали задачку про труп. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске учитель биологии средней школы № 5 озадачила школьников заданием, где главным действующим лицом стал… труп! Такой нестандартный метод обучения вызвал возмущение среди пользователей социальных сетей. Они усомнились в практической пользе таких заданий для развития своих детей.

Фото - Игорь Кондрахин.

«В 20.00 был обнаружен труп убитого мужчины. На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно, что тело отдает тепло по полтора градуса в час?» – так выглядит задачка, которую показал пользователям соцсети «ВКонтакте» тоболяк Игорь Кондрахин, пояснив, что его сын учится в восьмом классе.

«Мы сошли с ума. Надо это отправить в Министерство образования», – такие комментарии стали появляться под постом. Однако возмущены, стоит отметить, были не все: «Это обычная задача из учебника для высшей школы милиции».

Как пояснила корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» директор школы Светлана Терентьева, пример действительно был задан восьмиклассникам по биологии.

– Задачку учитель биологии взяла из учебника по криминалистике. Педагог предварительно проконсультировалась с практикующим психологом и получила ответ, что психологической нагрузки для 15-летних подростков эта задача не несет, потому что в этом возрасте у подростков уже сформированы понятия смысла жизни, – прокомментировала Терентьева.

Ранее «Комсомолка» писала, что школьникам предложили решать задачи вместе с фиксиками. Сюжет олимпиады строится вокруг близнецов Фрика и Гика. Участники должны помочь им адаптироваться к школе, решая вместе с ними математические головоломки.