«Это не больница, а тюменский Мордор»: родители обеспокоены здоровьем детей из-за «бардака» в поликлиниках

Родителей с детьми отправляют из поликлиники в детский сад и обратно, словно футбольный мяч Фото: Архив "КП"

Жительница Тюмени и молодая мама Анастасия К. обратилась в редакцию «Комсомольской правды» – Тюмень» с просьбой «разобраться в бардаке», который происходит между детскими садами, прикрепленными к поликлинике № 8, и самой поликлиникой. По словам тюменки, «корни идут от поликлиники», в которой отказываются осматривать дошколят и отправляют их к медикам детского сада.

– Пришли в поликлинику за справкой, очередь к педиатру огромная, в регистратуру стоит 30 человек. Тут перед нами остается 5 человек, когда простояли уже 40 минут, и заходит врач, может, главный, и объявляет, чтобы все те, кто стоят за справкой в сад, шли в медпункт сада. В медпункте нам сказали, что им нельзя даже слушать наших детей, уж тем более давать какие-либо лекарства. А нас еще и сюда из поликлиники отправили, чтобы справку выписать, – рассказывает тюменка.

Родители в недоумении Фото: Мария Толстихина

Из-за того что родителей с детьми отправляют из поликлиники в детский сад и обратно, семьи не могут пройти полноценный медицинский осмотр и получить справку, подтверждающую, что ребенок здоров. Более того, теперь, если у ребенка положительный результат теста на коронавирус, то он сидит неделю дома на карантине, а после выходит в сад без какой-либо справки, даже при условии всё еще положительного теста.

Дети могут ходить в сад без справки Фото: Мария Толстихина

– Почему здоровый ребенок должен взаимодействовать с контактным? Теперь даже на карантин группы не имеют право закрывать, всё пущено на самотек, – делится молодая мама.

По словам тюменки, медики детских садов удивляются такому потоку родителей с детьми, которых направляет к ним поликлиника. В одном из детских садов намечена планерка по этому вопросу, так как жалующихся родителей становится всё больше и больше.

Дозвониться до поликлиники № 8, по словам жителей, весьма сложная задача. Многих врачей приходится ждать неделями, с записью на прием также возникают трудности.

– Дозвониться невозможно, звонишь, трубку не берут и скидывают. Уже три дня звоню, и бесполезно, хочу узнать результат ПЦР, так как сами они никогда не позвонят, – комментирует Анна П.

– Это не больница, это тюменский Мордор. А регистратура в нем – самое темное подземелье с кучей орков, руки которых не в состоянии трубку телефона удержать. Или не в настроении, – делится Андрей Фадин.

– Час просидел у кабинета неотложной помощи, слушая о том, что врач скоро подойдет, – отзывается Дмитрий Пожар.

Такие кушетки находятся в поликлинике №8 Фото: ЧП Тюмень Фото: Социальные сети

НАГРУЗКА НА ПОЛИКЛИНИКИ

К сожалению, поликлиники города Тюмени испытывают сейчас непосильную нагрузку в связи с увеличением роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. В департаменте здравоохранения Тюменской области отмечают, что зафиксировано кратное увеличение числа пациентов, обращающихся в поликлиники с симптомами ОРВИ.

– Медицинские организации области испытывают особую нагрузку в связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией, связанной с вирусными инфекциями, и в частности с COVID-19, – поясняют в ведомстве.

В связи с этим к работе по инфекционному профилю привлекаются дополнительные кадры – и врачи-терапевты, и узкие специалисты, и средний медицинский персонал, для того чтобы своевременно оказывать экстренную и неотложную помощь пациентам с вирусными инфекциями.

Медицинские организации приняли решение о временном ограничении плановой медицинской помощи – переносе приёмов узких специалистов. Однако данные меры не касаются ситуаций, когда пациенту требуется непрерывное наблюдение врача (онкологические, кардиологические заболевания и ряд других состояний).

– Врачи-терапевты поликлиник, бригады неотложной помощи работают не просто в прежнем, а в усиленном режиме. Несмотря на то что, в связи с большим количеством обращений, возможны случаи увеличения времени ожидания специалиста при вызове на дом, все пациенты получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, – заключили в депздраве.