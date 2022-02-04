Тюменцам рассказали, как вернуть 13 процентов по затратам на спорт и не только

Экспертная встреча прошла в формате онлайн на площадке издания «Комсомольская правда-Тюмень».

Жителям Тюмени рассказали, как воспользоваться новым видом налогового вычета на спорт, а также как самостоятельно вернуть 13 процентов по имущественным и медицинским затратам. Экспертная встреча прошла в формате онлайн на площадке издания «Комсомольская правда» – Тюмень».

На популярные вопросы, касающиеся оформления налоговых вычетов, ответили начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Тюменской области Любовь Кочеткова и главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Тюменской области Ирина Комышева.

Как отметила главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Тюменской области Ирина Комышева, различают четыре вида налоговых вычетов: стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты. Наиболее популярные среди населения – имущественный налоговый вычет и социальный вычет на лечение и обучение.

– Претендовать на налоговый вычет имеет право любой россиянин, доходы которого облагаются налогом по ставке 13%. Налоговые вычеты по НДФЛ предоставляются по окончании налогового периода (календарного года), а подать документы можно в любой момент в течение года, – напомнила спикер.

По ее словам, максимально возможная сумма для расчета основного имущественного вычета составляет 2 млн руб., от нее отсчитываются 13%. Таким образом, сумма, которую можно вернуть, составляет до 260 тыс. руб. (или 13% от 2 млн руб.). Если недвижимость приобретена в ипотеку, есть право на налоговый вычет за выплаченные банку проценты. В расчет берутся все реально погашенные проценты, но есть и лимит – не более 3 млн руб.

– С 2022 года также применяется упрощенный порядок получения остатка имущественного налогового вычета в связи с расходами на приобретение жилья и уплатой процентов по соответствующим кредитам (займам) через «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». Процедура распространяется на вычеты, право на которые возникло с 2020 года, полученные частично в 2021 году. Теперь можно единожды подать декларацию 3-НДФЛ, и в последующем декларацию и подтверждающие документы более не предоставлять, – рассказала Ирина Комышева.

Спикер подчеркнула, что, как и прежде, граждане могут воспользоваться налоговым вычетом на медицинские услуги, а также на приобретенные медикаменты. В первом случае понадобится только справка из учреждения, где получены те или иные услуги медицинского профиля. Во втором случае нужны чеки, подтверждающие оплату и заполненный врачом рецептурный бланк по форме 107.

– Начиная с этого года граждане также могут подать заявку на налоговый вычет за занятия физкультурой и спортом. Максимальная сумма годовых затрат, с которых можно будет получить налоговый вычет, – 120 тысяч рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15,6 тыс. рублей. Заявить вычет по НДФЛ налогоплательщики смогут по расходам, которые они понесут в 2022 году, – рассказала Ирина Комышева.

Она уточнила, что для получения вычета организация, предоставляющая физкультурно-оздоровительные услуги, должна быть включена в специальный перечень, утвержденный Министерством спорта РФ. По Тюменской области реестр насчитывает 56 организаций.

В свою очередь начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Тюменской области Любовь Кочеткова подчеркнула, что сейчас подать заявление на налоговый вычет самостоятельно стало гораздо проще.

– В «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте Федеральной налоговый службы есть вкладка «Доходы и вычеты», где предлагается заявить вычет или отчитаться о доходах и прилагается несколько сценариев подачи документов. В 2021 году сервис также был доработан, и теперь тем, кто уже подавал на имущественный вычет, отражается остаток. Не нужно поднимать декларации, и есть уже предзаполненное заявление с учетом информации, имеющейся в личном кабинете, – пояснила спикер.

По словам Любови Кочетковой, там же есть возможность прикрепить документы, отсканировать их и подписать, бесплатно сформировав электронную подпись. После чего подписанная декларация направляется в налоговый орган для камеральной проверки. Затем необходимо заполнить заявление на возврат налога, указав реквизиты счета, и ожидать перечисления суммы вычета. Если всё сделано верно, весь процесс должен занять не более 4 месяцев: три месяца отводится на камеральную проверку и еще один на перечисление денег.

– Не тратьте деньги, обращаясь за услугой по заполнению документов в различные фирмы, пробуйте сами. Если возникают вопросы, звоните в налоговую, мы подскажем, – призвала спикер.

Любовь Кочеткова также добавила, что для тех, кто не хочет пытаться оформлять вычет самостоятельно онлайн, в налоговых органах работают мобильные станции. Каждый налогоплательщик может прийти с пакетом документов, и инспектора помогут зайти в личный кабинет и заполнить необходимые документы.

– В случаях, если возникают вопросы, требующие более подробной информации, можно обратиться за разъяснениями по номеру: 8 (3452) 49-20-86. Мы рассмотрим запрос и проконсультируем в частном порядке, – заверили спикеры.