«Пришел, увидел, окунулся». В Тюмени сотни горожан с самого утра погружаются в ледяную воду Туры

В Тюмени сотни горожан с самого утра погружаются в ледяную воду Туры. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени с самого утра настоящий ажиотаж на набережной реки Туры неподалеку от Свято-Троицкого мужского монастыря. Сегодня, 19 января, все православные отмечают великий праздник – Крещение Господне. Сотни горожан приехали сюда, чтобы окунуться в ледяную воду. Здесь же можно набрать святую воду: позже тюменцы будут лечить с ее помощью болезни. Ведь по многовековому опыту Церкви, святая вода, приемлемая с молитвой, имеет благодатную силу защищать, врачевать и освящать.

Фото - Бегун Вадим.

Корреспонденты «Комсомольской правды» – Тюмень» приехали к месту, где организовали купели, к 10 часам утра 19 января. Здесь, на самой набережной, стоят полицейская машина и карета скорой медицинской помощи. Неустанно дежурят спасатели. Благодаря им приехавшие к купелям горожане чувствуют себя защищенными. В любом случае они готовы прийти на помощь тому, кто почувствует себя плохо, в ту же секунду.

Фото - Бегун Вадим.

Кстати, в первый день купаний, которые начались вчера вечером, обращений к дежурным медикам скорой помощи от жителей не было. Отметим, что всего к обеспечению безопасности мероприятий от МЧС России привлечено 303 человека личного состава и 86 единиц техники. Все они дежурят у купелей.

Фото - Бегун Вадим.

Итак, на набережную с самого утра тянутся не десятки, а сотни тюменцев. Все они в какой-то мере испытывают дух: окунуться в ледяную воду не так-то просто – вы только вглядитесь в лица смелых горожан после окунания.

Фото - Бегун Вадим.

Одна из девушек, погрузившись в воду, сразу «потерялась», стала метаться в воде, стараясь выбраться из нее как можно быстрее. В результате пошла обратно – в то место, откуда зашла в воду. Человек, дежуривший рядом с этой купелью, сразу направил ее куда надо.

Фото - Бегун Вадим.

– Она первый раз! – как бы извиняясь за неловкую ситуацию, смеясь, говорит ее подруга, которая уже сделала все необходимые процедуры. Вместе они побежали к палаткам – они находятся в нескольких метрах от купели.

Фото - Бегун Вадим.

Многие приходят в этот день испытать свой дух уже не первый год. Жительница Тюмени Светлана рассказала, что ее муж ныряет в ледяную воду на протяжении восьми лет.

Фото - Бегун Вадим.

– Первый раз окунулся в 2014 году. Долго готовился. Но с тех пор ни разу не пропустил, очень нравится ему. Говорит, что все болезни сразу уходят, чувствует себя лучше как физически, так и морально, – говорит тюменка.

Фото - Бегун Вадим.

Приходят компаниями – сразу по 5 – 10 человек. Они просят дежурящих снять их на телефон – каждому надо показать родным и близким видео и фотографии с собой. Ну и, конечно, подписчикам в Instagram.

Фото - Бегун Вадим.

Кстати, здесь, всего в нескольких метрах от купелей, можно набрать святой воды.

– Великое освящение воды совершается один раз в году – на Крещение Господне – в воспоминание об освящении воды вхождением в реку Иордан Господа нашего Иисуса Христа. Этот праздник говорит нам о том, что как тело человека очищается водой, так и покаяние смывает грязь с души. Если с верой и благоговением набрать крещенскую воду, то она хранится весь год и не портится, – говорит настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Кулаково Григорий Мансуров.

Фото - Бегун Вадим.

Воду освятили и на тюменских водозаборах. По словам руководителя пресс-службы «Росводоканал Тюмень» Ирины Айдановой, это многолетняя традиция предприятия.

– Среди жителей города Тюмени немало верующих, но не все по состоянию здоровья смогут пойти в храмы. Сейчас, во время пандемии, это стало еще актуальнее. Пусть водопроводная вода будет для них источником веры, любви и надежды, – говорит Ирина.

Фото - Бегун Вадим.

Отметим, что площадка для купания на набережной реки Туры не основная в Тюмени. Главная располагается на озере Липовом, на территории базы моржей «Озеро Чемпионов». Есть еще одна – в Антипино в районе ДЮСШ «Старт XXI век». Купание продолжится до полуночи.

Фото - Бегун Вадим.

Мы лишь напомним, что при резком переохлаждении возникает спазм сосудов и нарушается кровообращение. Значит, есть риск развития острой сердечной недостаточности. Именно поэтому медики категорически не рекомендуют купаться в проруби людям с хроническими воспалительными заболеваниями, например носоглотки.

Фото - Бегун Вадим.

– Людям с хроническими бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями центральной нервной системы, например эпилепсией, стоит поберечь себя. Практически каждый человек, достигший 65 лет, имеет какое-либо из перечисленных заболеваний. А значит, им лучше не погружаться в прорубь. Достаточно ополоснуть лицо и руки. Это позволит избежать лишних рисков и завершить праздники на позитивной ноте, – объяснила врач-кардиолог городской поликлиники № 8 Олеся Немкова.

Фото - Бегун Вадим.

Те же, кому купание не противопоказано, смело берите теплые вещи и не скользящие по льду сланцы – и вперед! С праздником – с Крещением Господним!