Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 31 декабря 2021 года: заболеваемость продолжает снижаться

Фото: департамент Здравоохранения Тюменской области Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 31 декабря 2021 года. По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки зарегистрировано 280 случаев заболевания, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 90 125 случаев ковида. 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Умерли 15 человек за день и выздоровели 1027 человек. Вакцинированы против коронавируса 996 949 человек, полный курс прошли 941 095.

Фото: Яндекс статистика Фото: Яндекс

Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области продолжает снижаться. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлия Распопова на онлайн-заседании областного оперативного штаба.

В течение последних шести недель в Тюменской области недельный показатель заболеваемости COVID-19 снижался в среднем на 3%. За последнюю неделю показатель заболеваемости составил 132 на 100 тыс. населения.

Заболеваемость среди взрослых за последние семь дней снизилась на 3,2%. При этом в возрастных группах от 18 до 29 лет и от 30 до 49 лет количество заболевших увеличилось. Среди детей заболеваемость уменьшилась на 3,6%.

Охват тестированием на COVID-19 за последнюю неделю составил 346,7 на 100 тыс. населения - выше, чем в среднем по стране. Губернатор Тюменской области Александр Моор поставил перед региональными органами здравоохранения задачу не снижать темпы тестирования в период новогодних праздников.

Также с 6 по 27 декабря в аэропорт Рощино прибыло 7 рейсов из Египта. Сотрудники управления Роспотребнадзора проконтролировали состояние здоровья 1 тысячи 233 пассажиров и 51 члена экипажа. При обследовании медицинскими организациями на пяти рейсах выявлено 9 человек с положительными результатами тестов на COVID-19. Установлено 1 тысяча 224 контактных лица, 754 из них - жители Тюменской области. Информация о них направлена в поликлиники по месту жительства для организации медицинского наблюдения.

Что касается ограничений, то ночные клубы и рестораны в Тюменской области могут принимать посетителей с QR-кодами в ночное время.

- Ограничение времени деятельности танцплощадок, дискотек, ночных клубов и предприятий общественного питания с 23 часов до 06 часов отменяется для заведений, принимающих посетителей по предъявлению QR-кодов, подтверждающих наличие вакцинации или ревакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев, либо перенесенное заболевание COVID-19 в течение последних 6 месяцев, а также документа, удостоверяющего личность, - сообщают в тюменском опертштабе.

Основанием для допуска посетителей в ночное время могут также служить медицинские документы, подтверждающего наличие противопоказании к вакцинации, а также отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, полученный не позднее чем за 48 часов.

Кроме того, в период с 30 декабря по 20 января допускается посещение кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, цирка, фитнес-центров, аквапарков, СПА-комплексов и термальных источников без предъявления QR-кодов.