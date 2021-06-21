«Пару раз спрашивали про мою ориентацию»: в Тюмени сварщик III разряда нашел себя в мире ногтевого сервиса

Андрей работает в сфере ногтевого сервиса вот уже пять лет, и ему есть, что рассказать... Фото: Мария Толстихина

После окончания школы 22-летний тюменец Андрей Маслов поступил в местный колледж, на специальность «Сварочное производство». Отучившись там, парень стал сварщиком 3-го разряда, поработал по профессии, но понял, что сварочное дело – это не его. По-настоящему заинтересовать молодого человека удалось ногтевому сервису, в котором тюменец работает вот уже пять лет.

– Сколько времени в профессии мастера маникюра? Как ты пришёл к этому?

– В профессии я с 2016 года, не считая года армии. Правда, там я не говорил, кем работаю, указывал вторую работу бариста как основную. Вот уже пять лет я – мастер ногтевого сервиса, в эту профессию меня привела мама. Когда-то у нее был салон, ей нужен был мастер, и она предложила попробовать мне. Будучи бедным студентом, недолго думая, я согласился. Первое время зарабатывал 400 – 600 рублей в день, совмещая работу, учебу и тренировки. Затем салон закрылся, я перешел в другой салон ногтевого сервиса, проработал там почти полгода, благополучно уехал в армию, а после вернулся и продолжил работу, но уже в другом месте.

– Ногтевому искусству тебя обучала мама?

– Нет, меня обучила ее подруга, тоже мастер. Срок обучения составил всего четыре дня: на тот момент я умел снимать гель-лак, покрывать и делать базовый маникюр. Когда устроился на работу, научился работать при помощи маникюрного аппарата. Позже самостоятельно освоил дизайн, техники наращивания и многое другое. Конечно, мама, бывало, подсказывала. В 2016-м прошел профобучение. А ещё в приобретении навыков мне очень помогли видеоуроки в интернете.

В начале воспринимали так: «Это шутка? Вы серьезно?» Фото: Мария Толстихина

– Как к твоему выбору отнеслись близкие, семья? Ходят ли они к тебе за красивым маникюром?

– Исходя из того, что моя мама меня и привела в эту профессию, семья относится спокойно. Друзья, конечно, первое время посмеивались, но на этом всё. Можете подумать, что это неправильно, но сейчас я не делаю маникюр членам семьи. Я не тот мастер, который при своем опыте будет терпеть фразы «ты не так делаешь, надо так, как я сказала» и т. д. Такие реплики я слышу даже от тех родственников, которые далеки от профессии мастера маникюра. Короче говоря, меня вымотали, и я отказал им в услугах.

– Ты отучился на сварщика. В какой момент понял, что это не твое?

– Во время учебы мне очень нравилась моя профессия, нравилось варить, быть на производстве. Я подумал, что нужно работать по специальности, устроился в нефтяную компанию, но мне категорически не понравились условия труда. Чтобы получать достойную зарплату, мне нужно было около четырех лет там проработать, ведь повышать разряд разрешалось только через год. Плюс там был плавающий график, работа то днем, то ночью. Я оставил эту идею и продолжил работать мастером маникюра.

– Ты когда-нибудь мог подумать, что придешь в эту профессию? В Тюмени есть еще мастера-парни помимо тебя?

– Если бы сказали раньше, не поверил! Своей работай доволен от и до. Я периодически слыхал от людей о мастерах-мужчинах в нашем городе, также знаю пару новичков. Один из них из моей школы. Честно говоря, смотря на них, мне стыдно: они укореняют стереотип, что мужчины-мастера нетрадиционной ориентации, так как ведут себя женственно, хоть и натуралы.

«Своей работой доволен от и до»… Фото: Мария Толстихина

– А тебе самому приписывают такую ориентацию?

– Лично мне подобных фраз не от кого не поступало, но пару раз коллеги сказали, что про мою ориентацию спрашивали клиенты. Однажды при устройстве на работу директор салона спросил у девочки, которая меня пригласила на собеседование: «Он че, гей?».

– Быть парнем – мастером маникюра – это не стыдно? Почему?

– Моя работа ни капли не смущает, обычно те, кто высмеивают это, после озвучивания моей зарплаты сразу же затыкаются.

– Сколько ты зарабатываешь?

– Когда я только начинал, зарабатывал от силы 10 тысяч рублей. Позже зарплата выросла до 35 тысяч. В 2019 году я сменил место работы, работаю здесь и по сей день, поначалу выходило 45 тысяч, но сейчас не меньше 60 тысяч рублей. Летом и весной получается делать около 80 тысяч рублей в месяц.

В начале воспринимали так: «Это шутка? Вы серьезно?» Фото: Мария Толстихина

– Как на тебя реагируют клиенты?

– Вначале воспринимали так: «Это шутка? Вы серьезно? Нет, к мужчине я не пойду!». Была и другая сторона: «Ой, как прикольно, что вы мужчина! Всегда интересно было сходить к мужчине на маникюр!». Однажды произошел забавный случай. Администратор ради интереса в какой-то момент решила не предупреждать клиенток, что мастер мужского пола. В салон пришла девушка в хиджабе, и когда я пригласил ее за рабочий стол, она говорит: «Ой, мне к мужчине нельзя». Быстро разворачивается и уходит. Но в целом желающих получить маникюр от мужчины очень много.

– Оказывают ли клиентки знаки внимания? У тебя есть девушка? Как она относится к твоей работе?

– У меня нет привычки разговаривать с клиентами во время работы. Исключения – друзья и очень давние клиенты. Флирта я не замечал, скорее всего, я просекаю это молчанием. У меня есть девушка, в отношениях мы уже почти год. Она прекрасно знает, как я себя веду с клиентами, потому доверяет и не ревнует.

«Мужчины у нас редкость, а те, кто делают покрытие ногтей лаком – единицы» Фото: Мария Толстихина

– А может, заигрывают и парни? Как часто на маникюр ходят мужчины и ходят ли вообще?

– Такого, слава богу, не было. Мужчины у нас редкость, а тех, кто делает покрытие лаком, – единицы. Помню, за одну неделю три парня пришли и сделали у меня маникюр с покрытием. На тот момент вышло нашумевшее интервью Дудя с Ивангаем, в котором была поднята тема мужского маникюра. Парни просто вслед за трендом сделали себе покрытие ногтей лаком.

– Какие клиенты бесят больше всего?

– Те, кто сравнивает меня со своими прошлыми мастерами. Они не понимают той вещи, что каждый мастер работает по своей технике и с той скоростью, которая ему комфортна.

– Что нравится в профессии?

– Работа занимает львиную долю моего времени, я постоянно развиваюсь, что также требует ресурсов. Но в своей профессии мне нравится свобода действий, отсутствие каких-либо рамок. Рабочий график я формирую сам, у меня есть возможность решать, как и когда мне работать. У нас отличный коллектив, хорошее начальство. Конечно, довольные клиенты и их отзывы также дарят много положительных эмоций.

– Как людям относиться к парням – мастерам маникюра? Можешь дать совет?

– Относиться с удивлением и интересом. Не стесняться мужчины в этой профессии. А главное – не создавать ложные стереотипы.