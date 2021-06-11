«Мой «перфоманс» – это опыт»: тюменка сначала уронила торт, а потом вовсе провалилась на реалити-шоу «Кондитер»

Звездному ведущему Ренату Агзамову шутка тюменки сильно не понравилась. Скриншот видео

Семейный рецепт торта, доработанный современными ингредиентами, украшенный фигурой из рисовой бумаги с позолотой, представила на суд жюри первая гостья пятого сезона реалити-шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница» – тюменка Инна Немировская.

Инна стала первой участницей юбилейного проекта "Кондитер". Скриншот видео

Началось шоу с фееричного фиаско – участница кастинга поспешила к судьям и, к их ужасу, уронила свой десерт на пол. Пока жюри охали и ахали о неудаче первой участницы, кондитер ретировалась:

– Случился мой самый «страшный страх», но на такой случай у меня есть план «б», секундочку подождите, пожалуйста! – заявила Инна и тут же вынесла из-за кулис новый десерт, тот самый – украшенный позолотой и с необычной начинкой внутри.

Орехи, вяленая вишня, сливочные шарики и творожный крем Инна добавила вместо сметаны и изюма, как гласил фамильный рецепт. Скриншот видео

Оказалось, что драматично уронить торт в начале шоу было ее шуткой, в курсе которой была как съемочная команда, так и близкие тюменки.

– Даже предположить не могла, что мой прикол с тортом обернется против меня. О нем знали все – родители, ребята из команды, съемочная группа, но только не жюри. Эмоции вы видите в ролике, это надо было видеть, – вспоминает эпизод Немировская в своем Instagram. – Никакого сценария, живые люди и живые эмоции! Единственное, что мне говорил кастинг директор: «Ты упади, упади будет очень эффектно». Нет ни каких диалогов, все вживую, нас просили лишь быть позитивными и громко говорить. Но потом что-то пошло не так. Я всего лишь хотела эффектно разыграть жюри, и даже подумать не могла, что моя шутка обернется против меня.

Агзамов снова добавил эпатаж зрелищу: ведущий подошел к упавшему торту и поднял его, демонстрируя намерение попробовать этот десерт. Скриншот видео

Прикол сильно не понравился звездному ведущему Ренату Агзамову. Он заявил, что с едой так обращаться нельзя, а еще предложил Инне самой убрать с пола оплошность. Промолчав на подтрунивания Агзамова, Инна продолжила презентацию:

– Я из города Тюмени. Решила привести вам тортик по нашему семейному рецепту, которому уже более 30 лет. Меня еще в помине не было, когда этот рецепт появился. Торт называется «Пища богов». Я его слегка модифицировала, потому что каких-то ингредиентов 30 лет назад, естественно, не было.

– А вам не кажется, что торт на полу может быть вкуснее, чем ваш? – продолжил наступление обиженный выходкой тюменки Ренат Агзамов. – Что это за деревяшка? Вы еле-еле режете торт. –Взяв нож, Ренат сам попробовал отрезать кусок. – Он реально не режется. Что там внутри?

– Там есть орехи, вяленая вишня, сливочные шарики и творожный крем.

– Выглядит как салат «Мимоза», – дополнил впечатление другой судья шоу.

Агзамов снова добавил эпатаж зрелищу: ведущий подошел к упавшему торту и поднял его, демонстрируя намерение попробовать этот десерт. Инне он заявил:

– Этот по запаху мне нравится больше.

После жюри стали высказывать мнение о торте тюменки, вкусы судей разделились. Питерский шеф-повар Антон Исаков был против такой рецептуры – жирно и ингредиенты не сочетаются, а победительница шоу «Кондитер» Ольга Вашутина сообщила, что Немировская добилась гармонии вкуса. Слово было вновь за раздосадованным Ренатом Агзамовым.

– Этот фартук я вручаю только тем кондитерам, которые заслужили оказаться в финале, которые с уважением относятся к профессии, к своему продукту. Я вам не советую больше кидать торты на пол – неправильно это. Это продукты питания, и так неуважительно к ним относиться не стоит. Я попробовал ваше изделие, есть с чем сравнивать – за пять сезонов проекта «Кондитер» видели многое, но такого я ни разу не пробовал. Классно играют там орешки. Во мне борются обида и тот кус, который я сейчас попробовал. И я не знаю, как сейчас это побороть.

– Все совершают ошибки. Буду учиться на своих ошибках, – с достоинством приняла критику телезвезды тюменка.

– Инна, исправляйте свои ошибки в финале. Вы в финале! – коротко объявил Агзамов.

Пусть ненадолго, но Инна стала финалисткой шоу "Кондитер", а ее семейный рецепт торта призвал сам Ренат Агзамов. Скриншот видео

Радости тюменки не было предела – она побежала навстречу судьям и обняла каждого, поблагодарив за предоставленный шанс. Бурное начало юбилейного реалити-шоу состоялось 8 июня в 19:00, а выпуск с Инной скорее всего будет третьим, предположила она.

– Пожалела ли я, что поехала? Конечно, нет, лучше жалеть о сделанном, чем о не сделанном. Комментировать пока рано, я хочу, чтобы вы посмотрели весь выпуск. Потому что в заставке – это только цветочки. В любом случае обратного пути уже нет! – волнуется Немировская. Свой телевизионный опыт девушка прокомментировала так. – Это эмоции и воспоминания на всю жизнь. Я посмотрела, как это оно «попасть в телевизор», и вы даже не представляете, какая это работа, и сколько человек за ней стоит. Сотни людей, километры проводов, тысячи единиц техники остаются за кадром. Это мощно, необычно. Ну а мой «перфоманс» – это опыт, какой ни, какой, но он мой.

В этом же выпуске Ренат Агзамов дал финалистам первое задание: участникам нужно было повторить десерт звездного кондитера – «медовичок» с глянцевой фигуркой кинофильма «Чужой» со стекающей ядовито-желтой слюной из его рта. Оценивать шедевры предстояло детям и солисту группы «Руки вверх» Сергею Жукову.

Несмотря на то, что каждый из участников поразили своими авторскими тортами жюри на кастинге, но многие никогда в жизни не делали медовик. Рецепт классического медового знали всего три конкурсанта. У тюменки же вовсе случилась «Война машин» – сначала чуть не повредила пальцы миксером, а потом куда-то делся творожный крем. Потому ей пришлось самой придумать крем, из сметаны, сгущенки и с халвой.

– Ты уверена, что это крем? У меня ощущение, что это просто молоко здесь, – сказал Ренат, а после дегустации пошел сплевывать «крем» тюменки.

После дегустации крема играть в кондитера больше не получилось. Артистизм - 5, домашнее задание - 4, за экзамен - 2. Скриншот видео

После дегустации Ренат предложил ей покинуть шоу, она отказалась, и за это ведущий лишил всех участников одного часа времени, отведенного на приготовление изделия. В своих соцсетях Инна написала пост с впечатлениями об участии шоу, где призналась: до последнего верила, что Ренат ей даст шанс.

– Медовик к слову я ни разу не готовила. Я не знаю рецепта пришлось импровизировать. После съемок разревелась, потому что из-за меня у ребят отняли час. Эмоции зашкаливали. Сейчас смотрю эфир и как будто это не со мной было. Я очень счастлива, что в моей жизни случился такой опыт, такое небольшое приключение. Общалась с ребятами, видела их торты и понимала: «Да куда мне?! Участники почти все профессионалы». Вы видели какие шедевры были?! Тем не менее, я прошла. Меня выбрали из 5 000 участников, которые подавали заявку на участие, – гордится признанием авторского десерта Инна Немировская. – Еще раз, я не кондитер! Мне хотелось представить наш «фамильный» фирменный торт, до меня такого никто никогда не приносил на передачу. В оригинальном рецепте была сметана и изюм, но я переделала рецепт, что было ошибкой.

Напомним, ранее в реалити-шоу «Кондитер» также выступала тюменка Анастасия Семянива. Она вошла в Топ-5 лучших кондитеров России по версии телеканала «Пятница», а ныне стала ведущей кулинарной программы на региональном телевидении и блогером-кондитером. Недавно 28-летняя кулинарша побывала в еще одном шоу, на этот раз на НТВ. Однако о результатах девушка подписчикам так и не написала.