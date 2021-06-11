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Звезды11 июня 2021 17:05

«Мой «перфоманс» – это опыт»: тюменка сначала уронила торт, а потом вовсе провалилась на реалити-шоу «Кондитер»

Ренат Агзамов попробовал десерт тюменки с пола, но выгнал ее не поэтому
Ирина Ромашкина
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Звездному ведущему Ренату Агзамову шутка тюменки сильно не понравилась. Скриншот видео

Звездному ведущему Ренату Агзамову шутка тюменки сильно не понравилась. Скриншот видео

Семейный рецепт торта, доработанный современными ингредиентами, украшенный фигурой из рисовой бумаги с позолотой, представила на суд жюри первая гостья пятого сезона реалити-шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница» – тюменка Инна Немировская.

Инна стала первой участницей юбилейного проекта "Кондитер". Скриншот видео

Инна стала первой участницей юбилейного проекта "Кондитер". Скриншот видео

Началось шоу с фееричного фиаско – участница кастинга поспешила к судьям и, к их ужасу, уронила свой десерт на пол. Пока жюри охали и ахали о неудаче первой участницы, кондитер ретировалась:

– Случился мой самый «страшный страх», но на такой случай у меня есть план «б», секундочку подождите, пожалуйста! – заявила Инна и тут же вынесла из-за кулис новый десерт, тот самый – украшенный позолотой и с необычной начинкой внутри.

Орехи, вяленая вишня, сливочные шарики и творожный крем Инна добавила вместо сметаны и изюма, как гласил фамильный рецепт. Скриншот видео

Орехи, вяленая вишня, сливочные шарики и творожный крем Инна добавила вместо сметаны и изюма, как гласил фамильный рецепт. Скриншот видео

Оказалось, что драматично уронить торт в начале шоу было ее шуткой, в курсе которой была как съемочная команда, так и близкие тюменки.

– Даже предположить не могла, что мой прикол с тортом обернется против меня. О нем знали все – родители, ребята из команды, съемочная группа, но только не жюри. Эмоции вы видите в ролике, это надо было видеть, – вспоминает эпизод Немировская в своем Instagram. – Никакого сценария, живые люди и живые эмоции! Единственное, что мне говорил кастинг директор: «Ты упади, упади будет очень эффектно». Нет ни каких диалогов, все вживую, нас просили лишь быть позитивными и громко говорить. Но потом что-то пошло не так. Я всего лишь хотела эффектно разыграть жюри, и даже подумать не могла, что моя шутка обернется против меня.

Агзамов снова добавил эпатаж зрелищу: ведущий подошел к упавшему торту и поднял его, демонстрируя намерение попробовать этот десерт. Скриншот видео

Агзамов снова добавил эпатаж зрелищу: ведущий подошел к упавшему торту и поднял его, демонстрируя намерение попробовать этот десерт. Скриншот видео

Прикол сильно не понравился звездному ведущему Ренату Агзамову. Он заявил, что с едой так обращаться нельзя, а еще предложил Инне самой убрать с пола оплошность. Промолчав на подтрунивания Агзамова, Инна продолжила презентацию:

– Я из города Тюмени. Решила привести вам тортик по нашему семейному рецепту, которому уже более 30 лет. Меня еще в помине не было, когда этот рецепт появился. Торт называется «Пища богов». Я его слегка модифицировала, потому что каких-то ингредиентов 30 лет назад, естественно, не было.

– А вам не кажется, что торт на полу может быть вкуснее, чем ваш? – продолжил наступление обиженный выходкой тюменки Ренат Агзамов. – Что это за деревяшка? Вы еле-еле режете торт. –Взяв нож, Ренат сам попробовал отрезать кусок. – Он реально не режется. Что там внутри?

– Там есть орехи, вяленая вишня, сливочные шарики и творожный крем.

– Выглядит как салат «Мимоза», – дополнил впечатление другой судья шоу.

Агзамов снова добавил эпатаж зрелищу: ведущий подошел к упавшему торту и поднял его, демонстрируя намерение попробовать этот десерт. Инне он заявил:

– Этот по запаху мне нравится больше.

После жюри стали высказывать мнение о торте тюменки, вкусы судей разделились. Питерский шеф-повар Антон Исаков был против такой рецептуры – жирно и ингредиенты не сочетаются, а победительница шоу «Кондитер» Ольга Вашутина сообщила, что Немировская добилась гармонии вкуса. Слово было вновь за раздосадованным Ренатом Агзамовым.

– Этот фартук я вручаю только тем кондитерам, которые заслужили оказаться в финале, которые с уважением относятся к профессии, к своему продукту. Я вам не советую больше кидать торты на пол – неправильно это. Это продукты питания, и так неуважительно к ним относиться не стоит. Я попробовал ваше изделие, есть с чем сравнивать – за пять сезонов проекта «Кондитер» видели многое, но такого я ни разу не пробовал. Классно играют там орешки. Во мне борются обида и тот кус, который я сейчас попробовал. И я не знаю, как сейчас это побороть.

– Все совершают ошибки. Буду учиться на своих ошибках, – с достоинством приняла критику телезвезды тюменка.

– Инна, исправляйте свои ошибки в финале. Вы в финале! – коротко объявил Агзамов.

Пусть ненадолго, но Инна стала финалисткой шоу "Кондитер", а ее семейный рецепт торта призвал сам Ренат Агзамов. Скриншот видео

Пусть ненадолго, но Инна стала финалисткой шоу "Кондитер", а ее семейный рецепт торта призвал сам Ренат Агзамов. Скриншот видео

Радости тюменки не было предела – она побежала навстречу судьям и обняла каждого, поблагодарив за предоставленный шанс. Бурное начало юбилейного реалити-шоу состоялось 8 июня в 19:00, а выпуск с Инной скорее всего будет третьим, предположила она.

– Пожалела ли я, что поехала? Конечно, нет, лучше жалеть о сделанном, чем о не сделанном. Комментировать пока рано, я хочу, чтобы вы посмотрели весь выпуск. Потому что в заставке – это только цветочки. В любом случае обратного пути уже нет! – волнуется Немировская. Свой телевизионный опыт девушка прокомментировала так. – Это эмоции и воспоминания на всю жизнь. Я посмотрела, как это оно «попасть в телевизор», и вы даже не представляете, какая это работа, и сколько человек за ней стоит. Сотни людей, километры проводов, тысячи единиц техники остаются за кадром. Это мощно, необычно. Ну а мой «перфоманс» – это опыт, какой ни, какой, но он мой.

В этом же выпуске Ренат Агзамов дал финалистам первое задание: участникам нужно было повторить десерт звездного кондитера – «медовичок» с глянцевой фигуркой кинофильма «Чужой» со стекающей ядовито-желтой слюной из его рта. Оценивать шедевры предстояло детям и солисту группы «Руки вверх» Сергею Жукову.

Несмотря на то, что каждый из участников поразили своими авторскими тортами жюри на кастинге, но многие никогда в жизни не делали медовик. Рецепт классического медового знали всего три конкурсанта. У тюменки же вовсе случилась «Война машин» – сначала чуть не повредила пальцы миксером, а потом куда-то делся творожный крем. Потому ей пришлось самой придумать крем, из сметаны, сгущенки и с халвой.

– Ты уверена, что это крем? У меня ощущение, что это просто молоко здесь, – сказал Ренат, а после дегустации пошел сплевывать «крем» тюменки.

После дегустации крема играть в кондитера больше не получилось. Артистизм - 5, домашнее задание - 4, за экзамен - 2. Скриншот видео

После дегустации крема играть в кондитера больше не получилось. Артистизм - 5, домашнее задание - 4, за экзамен - 2. Скриншот видео

После дегустации Ренат предложил ей покинуть шоу, она отказалась, и за это ведущий лишил всех участников одного часа времени, отведенного на приготовление изделия. В своих соцсетях Инна написала пост с впечатлениями об участии шоу, где призналась: до последнего верила, что Ренат ей даст шанс.

– Медовик к слову я ни разу не готовила. Я не знаю рецепта пришлось импровизировать. После съемок разревелась, потому что из-за меня у ребят отняли час. Эмоции зашкаливали. Сейчас смотрю эфир и как будто это не со мной было. Я очень счастлива, что в моей жизни случился такой опыт, такое небольшое приключение. Общалась с ребятами, видела их торты и понимала: «Да куда мне?! Участники почти все профессионалы». Вы видели какие шедевры были?! Тем не менее, я прошла. Меня выбрали из 5 000 участников, которые подавали заявку на участие, – гордится признанием авторского десерта Инна Немировская. – Еще раз, я не кондитер! Мне хотелось представить наш «фамильный» фирменный торт, до меня такого никто никогда не приносил на передачу. В оригинальном рецепте была сметана и изюм, но я переделала рецепт, что было ошибкой.

Напомним, ранее в реалити-шоу «Кондитер» также выступала тюменка Анастасия Семянива. Она вошла в Топ-5 лучших кондитеров России по версии телеканала «Пятница», а ныне стала ведущей кулинарной программы на региональном телевидении и блогером-кондитером. Недавно 28-летняя кулинарша побывала в еще одном шоу, на этот раз на НТВ. Однако о результатах девушка подписчикам так и не написала.

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