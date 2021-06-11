В Тюмени на широком экране покажут эксклюзивный проект Ивлеевой «Блогеры и дороги». Фото - _agentgirl_.

В Тюмени на широком экране покажут эксклюзивный проект Насти Ивлеевой «Блогеры и дороги». Об этом сообщила сама Настя на своей страничке в Instagram.

Судя по афише, местные жители увидят в кино Эльдара Джарахова, Даню Милохина, Юлию Гаврилину, Витала Парапатронова, Cherocky и, конечно, саму Настю Ивлееву. Кстати, продажа билетов на премьерные показы проекта стартует здесь.

– Это первый влог в истории галактики в кино. Премьера в Москве пройдет в самом большом зале в Европе уже 24 июня. В Петербурге – 25 июня. На обе премьеры я и остальные участники придём лично. Презентуем проект, посмотрим его вместе и пофоткаемся, – рассказала шоу-вумен своим подписчикам.

По ее словам, с 26 июня проект будут показывать в кино в Тюмени, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Сургуте, Калининграде и Казани.