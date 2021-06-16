Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 17 июня 2021 года: рост заболевания

В Тюмени зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 июня 2021 года. Количество заболевших составило 37 670 человек.

Всего зараженных: 37 670.

Количество смертей: 624.

Режим повышенной готовности: до 20 июня.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В Тюменскую область с начала массовой вакцинации завезли порядка 300 тысяч доз вакцины от коронавируса. На сегодняшний день первый тур вакцинации прошли 250 711 жителей области, из них 173 933 уже привились вторым компонентом.

– В первую очередь следует пройти вакцинацию входящим в группу риска: людям старше 60 лет и гражданам с определенными хроническими заболеваниями. Из общего числа привитых 52,4 процента – это те, кто находится в группах приоритета, – отметили в оперштабе.

Только вакцинация поможет избежать ограничений по коронавирусу в Тюменской области. Она – единственный способ сформировать популяционный иммунитет и вернуться к обычной жизни. Так считают медики. Отметим, что в Бурятии, Иркутской области и Санкт-Петербурге с 12 июня закрывают детские развлекательные зоны, аттракционы, приостанавливается работа кинотеатров, театров, загсов. Там растет статистика по заболеваемости COVID-19.

В Тобольске хирурги областной больницы № 3 вырезали пациенту увеличенную вдвое селезенку. Ранее мужчина жаловался на дискомфорт в животе. Как поясняют специалисты, причиной патологии стало нарушение оттока крови из-за тромбоза, который развился из-за перенесённого заболевания коронавирусом. Из-за сосудистого поражения мужчине грозило внутреннее кровотечение. Кроме того, ситуацию осложняло начавшееся заражение крови.

Беременные тюменки стали чаще заболевать коронавирусом. Им следует более тщательно соблюдать все противоэпидемические меры. С 12 по 14 июня в моногоспиталь перинатального центра госпитализировано 20 женщин. На сегодня в нем проходят лечение 42 женщины, пять из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

За последние сутки в России выявлено 13 397 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 396 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 256 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 249 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 127 576 летальных исходов, выздоровели 4 828 500 человек.