"Нельзя так поступать!": тюменские дети-сироты показали свои истории в спектакле театра-форума

С помощью актерства дети опустошали сосуд своих подавленных, не высказанных эмоций Фото: Ирина Ромашкина

В школе – буллинг, дома – рукоприкладство, внутри – подавленность. Как справляться с такими взрослыми жизненными трудностями ребенку-сироте, когда тебе всего 16 лет? Необычный метод предложили тюменские общественники Юлия Фатхуллина и Светлана Ханжена, пригласив ребят отыграть ужасные образы их прошлого на театральных подмотках МТЦ «Космос».

– На протяжении полутора месяцев мы создавали этот спектакль совместно с проектом «Наставничество» и ребятами из Борковского детского дома. Мы делали его вместе с ними и для них. Это очень адресный спектакль, – поясняет режиссер постановки, художественный руководитель театра-форума «ТеМа» Светлана Ханжина.

По сюжету 16-летняя Зоя, которую взяли из детского дома приемные родители, поссорилась и подралась с троицей одноклассниц. Тут же на нее накинулся учитель, дома родители в конфликте и под горячую руку девочку слышит самые злые слова в свой адрес. Отец вовсе влепил затрещину и бросил на пол, а горе-мама вслед подростку шепнула: «Не надо было брать ребенка из детского дома». Как изменить ситуацию, в которой оказалась девушка? Варианты предлагали зрители из зала и тут же заменяли актеров на сцене.

– Мы ставили постановку на основе реальных историй детей. Обостряли конфликт, а потом обращались к залу с вопросом, как можно решить эту конфликтную ситуацию. Наш зал был очень активный, дети предлагали свои варианты, выходили на сцену и проигрывали их, – рассказывает Юлия Фатхуллина.

По ее словам, порой дети выговаривались так, будто эти слова им хотелось высказать своим родителям – они опустошали сосуд своих подавленных, не высказанных эмоций. Организаторы отмечают, что в этом и была задача форум-театра: чтобы дети не только нашли решения, но и опустошались, отпускали обиды, гнев, ненависть, разочарование. Потому в голосе импровизаторов звучит особая искренность.

– Нельзя так поступать с дочерью! – так противостояла агрессивному отцу одна из юных актрис театра-форума.

После показов многие ребята признались, что душе было больно, порой комок в горле застревал от тех образов, которые показывали на сцене. В эпизодах ребята узнавали себя.

Дополним, 17 июня в 15:00 в МТЦ «Космос» пройдет открытый показ форум-театра о выборе профессии от старшей группы театральной мастерской «ТеМа».