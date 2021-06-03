На улице Народной установили деревянные мосты

"Молодцы рабочие, установили добротные мосты" Фото: Мария Толстихина

В Восточном микрорайоне на улице Народной, 4, корпус 1 продолжаются ремонтные работы теплосетей. В начале стройки многие жители жаловались на сложность прохода через земляные рвы: пройти к парикмахерской, продуктовому магазину, ателье и другим организациям было почти невозможно. Больше всех были недовольны работники и владельцы этих предприятий, ведь клиентура не шла, да и попасть на работу самим сотрудникам было крайне тяжко. Кто-то даже залезал в помещение через балкон со стороны двора.

Сейчас волнения поутихли, ведь для свободного прохода местным жителям рабочие установили специальные деревянные мостки. Да не абы какие, а с перилами, широкие и устойчивые. Несколько сооружений разместили на протяжении всей территории стройки, а потому попасть в нужное место теперь можно из любой части двора.

"Молодцы рабочие, установили добротные мосты" Фото: Мария Толстихина

– Молодцы рабочие, установили добротные мосты: широкие и с перилами, по ним удобно передвигаться. Теперь проблем с передвижением у нас во дворе нет, осталось только дождаться включения горячей воды, – прокомментировала местная жительница Евгения Николаевна.

А горячую воду обещают включить 15 июля. Напомним, жители района вот уже две недели находятся без горячего водоснабжения, в общей сложности период отключения составит месяц.

– В районе жилого дома на ул. Народная, 4, корпус 1 УСТЭК проводит капитальный ремонт участков тепловых сетей общей протяженностью 217 метра. Производство строительно-монтажных работ, связанных с ограничением горячего водоснабжения потребителей близстоящих домов, завершится 15 июля, после чего двор дома № 6 на ул. Народной будет передан под благоустройство согласно городской программе, а восстановление благоустройства остальной территории завершится к 5 августа, – рассказали «Комсомольской правде» подробнее о планах работы в пресс-службе АО «УСТЭК».