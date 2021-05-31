День защиты детей в Тюмени: куда сводить ребёнка 1 июня 2021 года

День защиты детей в Тюмени: куда сводить ребёнка 1 июня 2021. Фото: Тюмень - наш дом

Публикуем полную афишу мероприятий на первый летний день 2021 года. День защиты детей в Тюмени отметят концертами и спортивными играми.

Стало известно, что 1 июня в спортивных школах и учреждениях дополнительного образования начнут работу летние лагеря. Ребят ждут не только спортивные игры, но и квесты, викторины, конкурсы и даже мастер-классы. Отметим, что дети, которые проводят свои каникулы дома, тоже не останутся без праздника. Для них организуют концертные площадки с музыкой, танцами, песнями и веселыми играми.

Например, детско-юношеский центр «Фортуна» приготовил для маленьких жителей Калининского округа программу «Заряжайся вместе с Фиксиками!», которая состоится в 11.00 на аллее Молодоженов (улица Белинского, 1а). Здесь пройдет театрализованное представление с полюбившимися мультгероями, выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по лего-конструированию и робототехнике. Перед юными гостями праздника выступят творческие и спортивные коллективы центра.

А в 12.00 в сквере Гимназистов (улица Холодильная, 51) тюменская городская общественная организация помощи детям «Наше счастье – 7я» проведет традиционный праздничный концерт. Вместе с аниматорами ребята примут участие в творческих мастер-классах под открытым небом.

В 16.30 спортивная школа № 1 приглашает жителей Восточного округа в сквер Семейный (ул. Широтная, 129) отметить праздник детства соревнованиями по мини-футболу.

Кроме того, маленьких тюменцев приглашают в детский центр «Музейляндия». С 11 до 20 часов все желающие смогут посетить мастер-класс, интерактивные экскурсии и просмотреть мультфильмы. Вход будет свободным. Сеансы пройдут с 11 до 13 часов, с 14 до 16 часов, с 16.30 до 18.30 и с 19.00 до 20.00. На одном сеансе родители познакомятся с коллекциями фондов музея через интерактивные клубы, смогут порисовать на меловой доске и посмотреть мультики от кинофестиваля «Ноль плюс». Учитывая, что количество мест ограничено, нужно обязательно записаться по телефону 8-922-476-24-89.

В 12.00 в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова пройдет занятие «Арт-фонарь «Великие имена и открытия. Искусство о науке». Детям и родителям расскажут о художниках-ученых и о том, какие произведения искусства помогли им сделать невероятные открытия.

Также в этот день для юных тюменцев организуют «Веселые старты», познавательные викторины, просмотры мультфильмов, танцевальные флешмобы, турниры по мини-футболу, шахматам и многое другое.

Афиша мероприятий 1.

Афиша мероприятий 2.