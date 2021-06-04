Пурнефтегазовцы приняли участие в экологической акции «Чистые родники Ямала». Фото - "РН-Пурнефтегаза".

Волонтёры «РН-Пурнефтегаза» ко Дню эколога провели акцию «Чистые родники Ямала». Нефтяники в рамках мероприятия приняли участие в лабораторном контроле качества природных вод на месторождениях общества. В 32 точках на девяти месторождениях, где ведет производственную деятельность «РН-Пурнефтегаз», были взяты пробы воды. Таким образом, удалось проконтролировать качество основных рек Едикуяха, Халэтаяха, Ханзебейяха, Пяку-Пур, Харампур, Пыряяха и других, а также родников Пуровского района, протекающих на месторождениях предприятия.

Кроме того эковолонтёры убрали территорию родника, расположенного около автомобильной трассы на Барсуковском лицензионном участке. Родник многие годы служит источником воды для водителей. С территории родника в 1 га собрали порядка 0,5 кубометра твёрдых бытовых отходов (ТБО).

Экологическую акцию по уборке родников нефтяники организуют уже седьмой год. Ежегодно работники дочернего предприятия НК «Роснефть» очищают водные артерии вблизи месторождений предприятия. За это время вывезено порядка 10 кубометров мусора, а прилегающие территории вблизи родников и рек облагорожены.