Удачное время для покупки дома или дачи: в Тюмени обсудили тренды рынка загородной недвижимости

Круглый стол прошел рамках проекта «Говорим о важном» на совместной площадке редакций изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень».

В Тюмени состоялся круглый стол на тему «Ковидные привычки: почему дачи и загородные дома снова в тренде у тюменцев, и как на этом заработать». Он прошел в рамках проекта «Говорим о важном» на совместной площадке редакций изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень».

В экспертной встрече приняли участие: руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков, сооснователь компании «Веванта», директор по развитию Дмитрий Антонов, директор дивизиона Западная Сибирь Уральского банка реконструкции и развития Михаил Дранник, начальник отдела координации и анализа в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Тюменской области Татьяна Максимова, руководитель группы по работе с заявителями ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР» Татьяна Абрамова.

Спикеры обсудили актуальную ситуацию на рынке аренды загородной недвижимости, а также рассказали о том, каким объектам отдают предпочтение тюменцы и как можно выгодно продать или приобрести дачу.

Как отметил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков, рынок аренды загородной недвижимости активно развивается последние 10 лет. От года к году прирост составляет примерно 30-40%.

- Прошлый год из-за пандемии был отчасти аномальным. Самым пиковым стал май месяц. Оказавшись на удаленке, семьи с двумя и более детьми готовы были арендовать дом, на расстоянии хоть 100-120 км от города. Возникали постоянные конфликты с соседями по квартире и заявок действительно поступало очень много, - рассказал Антон Сауков.

По его словам, сейчас спрос сохраняется на уровне прошлого года. Люди активно ищут дачи, где они могли бы проводить время в летний период. Спрос на такие объекты в разы превышает предложение.

- Нам не хватает хороших нормальных объектов, системного крупного игрока по аренде частного сектора. Дачных обществ много, много заброшенных участков и мы не понимаем, почему люди не хотят на этом зарабатывать. Любую заброшенную дачу люди готовы снять, прибрать там и находиться в период с конца марта-начало апреля до ноября. Это неплохой такой бизнес, особенного, если объект пригоден для круглогодичного проживания, - подчеркнул спикер.

Он добавил, что, если на дачу заведено отопление и есть водопровод, на таких объектах можно зарабатывать даже больше, чем на сдаче в аренду квартиры, так как последние сильно подорожали. Страхование дачи в среднем обойдется собственнику от 700 до 3000 рублей, а за аренду в месяц можно смело просить 15-20 тысяч рублей.

Отдельное внимание в рамках встречи было уделено строительству индивидуальных жилых домов. Сооснователь компании «Веванта», директор по развитию Дмитрий Антонов рассказал, что спрос последние 5-6 лет идет по нарастающей. Последние два года он усилился, поскольку появилось много компаний с отлаженным маркетингом. Рекламные предложение теперь доступны во всех популярных социальных сетях и потенциальному покупателю не трудно увидеть интересующий объект и узнать цену.

- За пандемию рост, несомненно был, но мы это связываем с тем, что у людей просто появилось время изучить предложения. Второй фактор – пошел спрос на новостройки из-за различных льготных программ, что сказалось на объемах закупа строительных материалов и их стоимости. Поэтому сейчас мы видим тенденцию к «запрыгнуть в уходящий поезд» умеренного уровня цен, так как дальше стоимость объектов будет только расти, - поделился мнением Дмитрий Антонов.

Он подчеркнул, что компания «Веванта» предлагает свои потенциальным клиентам делать этот выбор осознанно. К примеру, сначала арендовать тот или иной объект загородной недвижимости, понять, подходит ли такой формат жизни, все взвесить и уже выбрать проект дома для постоянного проживания. Стоимость такого объекта в среднем обойдется в 50-70 тысяч за квадратный метр, дом для сезонного проживания – 20-40 за квадратный метр.

- Компаний, работающих на этом рынке, сейчас много. Все делают упор на медийность, на контент, это двигает индустрию вперед. Застройщики, в том числе и наша компания, стремятся делать индивидуальные проекты. Если к примеру, строим дом для семьи, где трое детей, понимаем, что будут нужны три детские и терраса. Если объект рассчитан на людей пожилого возраста, упор больше будет на благоустройство территории, организацию огорода или теплиц, - пояснил спикер.

В свою очередь директор дивизиона Западная Сибирь Уральского банка реконструкции и развития Михаил Дранник отметил, что Тюмень входит в ТОП-10 среди городов присутствия УБРиР по спросу на ипотеку для индивидуального жилого строительства. В целом по банку в 2020 году количество таких займов выросло на 85%

- Средний чек по ипотеке для ИЖС в 2021 году вырос на 17% в сравнении с прошлым годом и составил около 3,8 млн рублей. Нам есть куда расти – пока ипотека на ИЖС занимает около 2% от всех жилищных кредитов в УБРиР. На сегодня ставка держится на уровне 9,1% с учетом страхования. Минимальный первоначальный взнос – от 10%, срок кредитования – до 25 лет, - рассказал спикер.

Михаил Дранник добавил, что также наблюдается рост потребительского кредитования в целом. Если отследить транзакции по картам клиентов банка, то товары для дома и ремонта, стройматериалы в том числе, занимают высокую строчку в списке трат.

Начальник отдела координации и анализа в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Тюменской области Татьяна Максимова в рамках мероприятия разъяснила порядок регистрации недвижимости по «дачной амнистии», упрощенный и уведомительные порядки регистрации прав и на какие объекты они распространяются.

- Получить все услуги Росреестра возможно в электронном виде, это сокращает сроки обращения за услугой и снижает финансовые затраты (для физических лиц госпошлина сокращена на 30%), отметил спикер, рассказывая о том, на что стоит обратить внимание при приобретении недвижимости.

Говоря о тенденциях развития рынка загородной недвижимости, участники встречи отметили, что на сегодняшний день складывается благоприятная ситуация для приобретения таких объектов, как для проживания, так и для сдачи в аренду.

- Не призываю сломя голову бежать и покупать дом, но рекомендую посетить три-четыре коттеджных поселка, посмотреть загородные дома, пообщаться с теми, кто там живет. Если вам зайдет такой формат, то рассмотрите имеющиеся предложения. Сейчас лучшее время для приобретения готового дома, на заключение договора на строительство объекта, - подчеркнул Дмитрий Антонов, пояснив, что в ближайшие 3-4 года будет наблюдаться дефицит строительных материалов из-за высоких темпов возведения многоквартирных домов. Все это скажется на конечной стоимости объектов, которая и так последние годы только увеличивается.

Среди факторов, на которые стоит обратить внимание при выборе загородного формата проживания, спикер выделил экологию и безопасность, что сейчас является трендом.