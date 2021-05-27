«Очень обидно за Ишим!»: горожане жалуются на содержание нового бульвара Белоусова

«Ишим – мой родной город, приехала в гости с малышом, поняла, что ничего здесь не меняется...», – пожаловалась горожанка. Фото из паблика "Ишим пере Подслушано" "ВКонтакте"

Бульвар Белоусова в Ишиме – новый центр притяжения горожан, который был построен по нацпроекту «Комфортная городская среда». Строили новый объект в 2020 году, в начале 2021 года горожане уже гуляли по обновленному бульвару. А уже весной от горожан стали поступать жалобы по поводу комфорта городской среды.

Центр управления регионом Тюменской области в мае фиксировал сообщения от ишимцев о том, что на бульваре Белоусова некачественно убирают. Тюменка Мария Воронина приехала в родной город, но поняла, что ничего не меняется.

«Ишим – мой родной город, приехала в гости с малышом, поняла, что ничего здесь не меняется... У нас хоть Тюмень и не идеальна, но такие площадки вылизывают, везде чисто, с утра до вечера метут, моют. Во дворах жилых домов такая же история! Как можно сделать такую красоту и вообще не обслуживать. Очень обидно за Ишим! Всё в жвачке, мусоре, исчеркано, на газонах кучи экспериментов собак. Всё это подбирают малыши, наши дети», – пожаловалась горожанка.

ЦУР Тюменской области передал жалобу в работу городской администрации Ишима. Муниципальные власти ответили фотоотчетом и подтвердили, что работы по уборке бульвара Белоусова проводятся регулярно, а в майские праздники – ежедневно.

Напомним также, что проект по благоустройству бульвара Белоусова стал победителем конкурса проектов комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах в 2019 году, который организовало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.