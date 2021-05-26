В Тюмени заключенный ИК-2 объявил голодовку, но эту информацию опровергают официальные лица

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев: на видео осужденный ест, что опровергает факт голодовки. Фото: upch.admtyumen.ru

Заключенный тюменской исправительной колонии № 2 Султон Табаров объявил голодовку. Информация об этом накануне облетела СМИ и соцсети, источником стала публикация его супруги Мавлуды Тагоевой.

– Мой муж осужденный Табаров Султон (таджик) находится в ИК-2 Тюмени, в ШИЗО и сидит на сухой голодовке с 17 мая 2021 года. Голодовку он объявил в знак протеста против незаконных действий администрации колонии, – заявила она в открытом письме на портале gulagu.net.

По ее словам, за проступок Табарова направили в ШИЗО, он попросил переводчика и адвоката, но просьба осталась без внимания. Мавлуда в открытом письме попросила правозащитников провести выездную проверку по поступившей информации, для чего посетить и опросить осужденного, а если информация подтвердится, принять меры.

Отрывок открытого письма Мавлуды Тагоевой. Скриншот с сайта gulagu.net

Ситуацию взял под контроль уполномоченный по правам человека Тюменской области Сергей Миневцев. Утром 26 мая в ИК-2 служба омбудсмена начала проверку: руководство колонии предоставило записи видеонаблюдения из камеры, где сейчас содержат заключенного Султона Табарова. На видео осужденный ест, что опровергает факт об объявленной голодовке.

– У нас есть информация, что голодовка не объявлялась. Начальник ИК-2 сказал, что нет никакой голодовки, у них нет в этом сомнений, работники колонии предоставили видео, на котором Табаров ест. Другую информацию мы еще уточняем, – заявил Сергей Миневцев. На вопрос о переводчике, которого якобы запросил заключенный, уполномоченный по правам человека Тюменской области сообщил, что в ИК нет постоянного переводчика для осужденных. – Он находится в ШИЗО. Пока мы не видели и не слышали от него никаких объяснительных, руководство ИК-2 говорит, что заключенный никаких объяснительных не давал. Там идет внутренняя проверка. Жду полную информацию к концу рабочего дня.