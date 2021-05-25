Правовой минимум для бизнеса: в Тюмени стартовала 12-я Юридическая неделя

Круглый стол прошел на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном»

Сегодня, 25 мая, в Тюмени стартовала XII Юридическая неделя. Ее организатором традиционно выступает союз «Западно-Сибирская Правовая Палата». В преддверии мероприятия редакции изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» провели совместный круглый стол на тему: «Юридический минимум для бизнеса: 12-я Юридическая неделя в Тюмени», где рассказали о предстоящем деловом событии. Он прошел в рамках проекта «Говорим о важном».

В экспертной встрече приняли участие: председатель совета союза ЗСПП, управляющий партнер юридической компании «Аспект» Степан Матаев; независимый арбитражный управляющий, член СРО «Евросиб», член ЗСПП Гульнара Гаврилова, заместитель председателя совета ЗСПП, руководитель комиссии по этике союза ЗСПП, управляющий партнер юридической фирмы «Паламарчук и партнеры» Татьяна Паламарчук; член совета ЗСПП, управляющий партнер юридической фирмы «Базис» Евгения Червякова, заместитель председателя совета ЗСПП, общественный представитель по вопросам медиации уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области Жанна Матвеева, главный специалист службы по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав Предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков и генеральный директор союза ЗСПП Мария Шатохина.

Спикеры рассказали, почему бизнесу необходима квалифицированная юридическая помощь и как современные тренды правового регулирования могут помочь в повышение инвестиционной привлекательности, а также уделили особое внимание новым вызовам, стоящим перед предпринимательским сообществом.

«Худой мир лучше доброй ссоры»

Так, одной из секции в рамках XII Юридической недели в Тюмени – 2021, станет площадка «Корпоративные споры: новые вызовы, участники, методы». Как пояснил ее модератор - председатель совета союза ЗСПП, управляющий партнер юридической компании «Аспект» Степан Матаев, в критический для многих компаний период пандемии корпоративные споры не теряют своей актуальности.

- В процессе деятельности любого хозяйственного общества возможно возникновение корпоративных конфликтов. Какими бы позитивными ни были отношения между участниками или акционерами Общества, - возникновение конфликтных ситуаций предопределяется самой корпоративной конструкцией, наличием множества субъектов. В новых условиях конфликты обостряются еще больше. Партнеры выясняют отношения, спасают активы друг от друга, от кредиторов или внешних захватчиков, разворачиваются корпоративные войны. Конфликты вспыхивают и в небольших фирмах, где реально проще договориться, - рассказал Степан Матаев.

По его словам, корпоративные войны вредны враждующим сторонам, они уничтожают общий бизнес, опасны для собственников, в целом негативно влияют на инвестиционный климат региона. Чем раньше стороны договорятся, чем взвешеннее и дальновиднее будут юристы в своих профессиональных решениях, - тем лучше для сохранения бизнеса.

- Самая горячая тема в этой сфере, традиционно, корпоративные конфликты: из нашей практики – в этом году прекратилось банкротство собственника бизнеса, у которого бывший партнер пытался отобрать долю через уголовное дело, - добавил Степан Матаев.

Не случайно в рамках секции спикеры расскажут о последних тенденциях корпоративных споров, способах защиты участников, выстраивании корпоративных отношений, а также о возникающих уголовных рисках в данной сфере. Отдельно будут рассмотрены и «мирные» вопросы: выстраивание отношений собственников между собой и с ТОП-менеджерами, планирование бизнес-наследства и т. д.

Банкротство – новый страт для жизни

Еще одна важная тема, которая будет обсуждаться в рамках юридической недели – банкротство. Сессии по этой теме откроют второй день Юрнедели.

- Банкротство настолько проникло во все сферы бизнеса, что часто становятся ключевым фактором и главным учитываемым риском при принятии бизнес-решений. Любые сделки, платежи, отношения могут быть в конечном итоге пересмотрены в процедуре банкротства, - пояснил актуальность темы Степан Матаев.

По его словам, за 2020 в сфере банкротства закрепились «страшные» для его участников тенденции. Судебная практика все больше показывает возможность привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, реальных бенефициаров и даже несовершеннолетних детей должников.

Однако, некоторые компании по-прежнему не торопятся идти на банкротство, считая, что тем самым закрывают себе все возможности в дальнейшем вернуться в бизнес. Независимый арбитражный управляющий, член СРО «Евросиб», член ЗСПП Гульнара Гаврилова перечислила основные заблуждения, которыми руководствуются лица, чье предприятие терпит убытки и становится финансово не состоятельным.

- У специалистов длительное время занимающимися антикризисным управлением на этот счет есть другое мнение. Банкротство - старт для новой жизни. Антикризисный управляющий, имеющий опыт работы, поможет провести действительный анализ финансово-хозяйственной деятельности. Не нужно забывать о том, что у многих руководителей длительное время работающих в своих должностях «замыливается» глаз на внутренние процессы организации, - пояснила спикер.

Гульнара Гаврилова подчеркнула, что банкротство, если его осуществить вовремя, для предприятий и граждан, испытывающих финансовые трудности, связанные с исполнением своих финансовых обязательств, это действительно процедура, направленная на восстановление платежеспособности, позволяющая максимально исполнить обязательства должника перед кредиторами.

- Долгое раздумывание со стороны кредитора на подачу заявления о банкротстве своего контрагента, и мечты о том, что, вот-вот может со мной все -таки рассчитаются, также могут остаться только мечтами, - резюмировала спикер.

Какой он - юрист 21 века?

В рамках XII Юридической недели в Тюмени - 2021 будет обсуждаться новая, ранее не рассматриваемая, но крайне актуальная тематика для любой сферы бизнеса - «PR, продвижение юридической компании и личный бренд юриста».

- Мы хотим сосредоточиться на максимальной практической полезности данного мероприятия. Есть большое желание, чтобы как крупные юридические фирмы понимали основные вектора развития рынка юруслуг и достойного на нем позиционирования, согласно требованиям времени, так и частнопрактикующие юристы (ИП или самозанятые), адвокаты и арбитражные управляющие могли использовать основные инструменты PR, самопозиционирования и работы в социальных сетях для привлечения именно своей целевой аудитории, своих клиентов, - рассказал генеральный директор Союза «Западно-Сибирская Правовая палата», совладелец КК «ПРЭФИШ» Мария Шатохина.

Она добавила, чтобы сделать сессию максимально интересной и полезной, показать разное видение ситуации, в модераторах площадки: практикующий успешный юрист, психолог и пиарщик.

- Брендовая позиция, как элемент проявленной сущности организации, является ключевым фактором дифференцирования ценностного предложения юридической фирмы. Позиция – это твердое основание для ответа на вопрос: «Почему должны выбрать именно вас, вашу услугу?». Завоевание и удержание позиции - это и наука, и искусство, это непрекращающаяся битва за умы своих целевых аудиторий. Об этом мы будем говорить в рамках нашей секции, - подытожила Мария Шатохина.