Тюменские специалисты: зарубежным интернет-гигантам нужна «прописка» в России

Власти РФ намерены создать в стране систему «цифрового резидентства» для зарубежных IT-компаний к концу 2021 года. Фото с сайта duma.gov.ru

Иностранные IT-компании должны исполнять требования законодательства РФ наравне с российскими коллегами. Иначе возникает ситуация, когда зарубежные компании имеют возможность игнорировать российские законы и за счет этого получать преимущество перед российскими конкурентами.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что для полноценной работы в России зарубежные IT-компании должны будут выполнить два условия – открыть в стране представительство и создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму.

Хинштейн пояснил, говоря об основных положениях законопроекта о регулировании деятельности иностранных технологических компаний, что речь идет о создании филиала или полноценного представительства, а также создании личного кабинета на сайте регулятора – Роскомнадзора, «через который идет общение между государством и компанией».

Законопроект планируют принять в ближайший месяц – до конца весенней сессии Госдумы. Под действие документа подпадут владельцы иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более полумиллиона россиян. Под это регулирование подпадают, например, Google, Facebook и Twitter. Несмотря на наличие российских юрлиц ООО «Гугл» и ООО «Эппл Рус», в полном смысле представительствами они не являются, указано в пояснительной записке.

Отметим при этом, что зарубежные IT-гиганты получают в России значительную прибыль, продавая рекламу, обрабатывая персональные данные россиян и таргетируя на них рекламные посты. Отчетность о полученной на россиянах прибыли при этом, разумеется, не предоставляется. Кроме того, эксперты заявляют, что сейчас гражданам сложно защитить их права в российском суде в случае нарушения (блокировки аккаунтов и т. д.). Создание иностранными IT-компаниями российских юридических лиц позволит решить эту проблему.

Многие страны уже ввели жесткие меры по «приземлению» международных компаний на своей территории, получив положительный эффект. Власти РФ намерены создать в стране систему «цифрового резидентства» для зарубежных IT-компаний к концу 2021 года. Под действие законопроекта попадают 20 ресурсов.

Мы спросили мнение тюменских IT-специалистов, нужен ли этот законопроект в России?

Студент третьего курса отделения «журналистика» ТюмГУ Илья Перевозкин, поработал в группе-компаний «Анлим-IT» в сфере кибербезопасности:

– Я учусь на журналистике, интересуюсь соцсетями, работаю с ними. Они зарабатывают деньги на наших пользователях, но россиянам ничего не дают. Например, хостинг YouTube выпустил обновленные правила, по которым будет пускать рекламу во все видеоролики, если их даже нет в партнерской программе. Один мой знакомый развивает дачный канал и, к примеру, в ролике про то, как он кладет плитку, вставят рекламу, а ему за это ничего не будет. А платформа будет с этого денежку иметь. Это плохо. При этом у блогеров я прослеживаю, что они стараются выполнять зарубежные требования.

Было бы хорошо иметь российские представительства крупных IT-компаний, чтобы у них была ответственность за пользователей.

Тюменский медиаменеджер, создатель проекта «Афиша.Тюмень» Александр Пересторонин:

– Стали возникать ситуации, когда активным пользователям соцсетей удаляют аккаунты без объяснения причин. И куда им обращаться в такой ситуации? Мы как-то работали с компанией Intel, у которой есть представительство в Нижнем Новгороде – это удобно.

Поддерживаю, что представительство зарубежных IT-компаний нужно создавать в России. Такой законопроект удобен был бы для пользователей Интернета: во-первых, на русском языке, во-вторых, здесь, в России можно будет решить какие-то вопросы, будь то блокировка или другой спорный вопрос.

Например, когда обращается в техническую поддержку «ВКонтакте», они достаточно оперативно решают вопросы, рассматривают жалобу, объясняют на понятном тебе языке и становится понятно, что тебе делать.