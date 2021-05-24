В Тюмени водитель «Приоры» гоняет по городу с табличкой «Люцифер» вместо номера

В Тюмени водитель «Приоры» возомнил себя Люцифером. Фото - "Типичная Тюмень" в ВК.

В Тюмени водитель «Лады-Приоры» возомнил себя Люцифером и разъезжает на машине с соответствующими номерами. И требования сотрудников местной Госавтоинспекции сменить необычный государственный номер на нормальный для него не указ. Горожанин всячески увиливает, лишь бы это не делать. Видимо, он считает, что за такой поступок с него только в аду могут спросить.

Фото - "Типичная Тюмень" в ВК.

– Этого персонажа уже раз пять или шесть штрафовали за то, что он не регистрирует автомобиль, и за тонировку. Он то машину переписывает на другого человека, то жалуется на что-то, – сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» начальник отделения пропаганды областной ГИБДД Анжела Борисова.

В ведомстве добавили, что автомобилист пока не найден. Сейчас сотрудники ГИДД разыскивают горожанина со сложным характером. Только после поимки гаишники посмотрят, как сейчас идут дела с регистрацией авто. Если сдвига не произошло, любителя отечественных автомобилей снова ждет штраф.

Тюменцы неоднократно видели «Ладу-Приору» с госномером «Люцифер» на черном фоне на дорогах областной столицы. В социальных сетях они коротко выразили свое отношение к подобному нахальству: «Это не Люцифер, а дурачок» (цитата отредактирована редакцией).