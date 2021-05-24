Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 25 мая 2021 года: продление ограничений

В тюменской области продлили "Ковидные" ограничения. Фото: Вадим Бегун

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25мая 2021 года. Количество заболевших составило 36 404 человека.

Всего зараженных: 36 404.

Количество смертей: 544.

Режим повышенной готовности: до 20 июня.

В Тюменскую область поступило еще более 20 тысяч доз вакцины от коронавируса – 19 200 доз «Гам-Ковид-Вак» и 810 доз «ЭпиВакКорона». На сегодня общее число поступившей в регион вакцины «Спутник V» составляет 224 443, «ЭпиВакКорона» – 8 600.

– Вакцинировано «Гам-Ковид-Вак» 172 647 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 106 908 жителей области. Вакциной «ЭпиВакКорона» всего привито в первом туре 7 039 человек, полный курс прошли 2 479, – сообщили в оперативном штабе региона.

В Тюменской области в большинстве районов с 1 июня заработают детские лагеря с дневным пребыванием. Сейчас межведомственные комиссии проводят оценку их готовности к приему ребят. Учреждениям необходимо получить разрешение СЭС, которое выдает областное управление Роспотребнадзора.

– Все смены будут организованы с соблюдением мер профилактики COVID-19 и с проведением ежедневных утренних фильтров с термометрией. К открытию лагерей все школы будут обеспечены в нужном количестве средствами индивидуальной защиты, антисептиками, обеззараживателями воздуха, санитайзерами и дезинфицирующими средствами, – сообщили в оперативном штабе региона.

В Тюменской области до 20 июня продлили ограничения, которые ранее были введены из-за коронавируса. Такое решение сегодня, 21 июня, принял региональный оперативный штаб.

– На сегодня уже более 129 тысяч жителей региона полностью прошли вакцинацию от коронавируса. В числе позитивных сигналов – снижение заболеваемости на 4 процента в категории 65+. Однако в целом по региону наблюдается незначительный рост. Пока мы не увидим тенденции к устойчивому снижению на фоне проводимой вакцинации, отменять действующие меры рано, – заявил губернатор Александр Моор.

За последние сутки в России выявлено 8 406 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 319 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 450 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 009 911 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 118 801 летальный исход, выздоровели 4 624 212 человек.